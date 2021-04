Verdachte schoolpleinmoord Lewenborg in quarantaine: zaak uitgesteld

Sven O. (18), die donderdag voor de rechtbank in Groningen zou staan voor het doodsteken van Stadjer Chris Kalfsbeek in Lewenborg, zit in quarantaine. Daarom is zijn zaak opgeschort.

Dat werd donderdag vlak voor aanvang van de zitting bekend gemaakt. De zaak is verplaatst naar 17 mei.

O. wordt verdacht van moord. Hij heeft volgens het Openbaar Ministerie in de nacht van 3 op 4 september de 19-jarige Chris Kalfsbeek neergestoken op het schoolplein van basisschool De Vuurtoren in Lewenborg.

Besmette medewerker in jeugdgevangenis

O. zit in een jeugdgevangenis in Breda, waar een medewerker besmet is met het coronavirus. De verdachte moet daarom in quarantaine. In een jeugdgevangenis werken veel verschillende mensen, wat de kans op besmetting groter maakt. Daarnaast moeten jongeren in de gevangenis naar school, waardoor ze enige bewegingsvrijheid hebben. Ook dat is een risicofactor om corona op te lopen.

Vooropgezet plan om Chris te mishandelen

O. en zijn vriendin zitten sinds september vast voor de dood van Chris. Chris had een oogje op O.’s vriendin Machella V. (18) Zij had met Chris afgesproken. Wat Chris niet wist, was dat het een vooropgezet plan was. O., zijn vriendin en medeverdachte Iwan G. (17) hadden afgesproken Chris te mishandelen. Daar hadden ze via social media onderling over gesproken. G. wilde Chris’ dure jas stelen.

Het liep allemaal niet volgens plan. Iwan G., die maandag terecht stond, zag O. op Chris afrennen en hem uit het niets in de buik steken. G. had naar eigen zeggen pas door dat er gestoken was, toen hij later een bebloed mes zag.

Groot maatschappelijk probleem

Chris overleed even na middernacht op het schoolplein van zijn vroegere basisschool. V. wordt verdacht van doodslag: zij was op de hoogte van het plan om Chris te mishandelen en wist dat haar vriend een mes droeg. Ze had hem wel van tevoren opgedragen niet te steken waar zij bij was.

Omdat messenbezit onder jongeren een groot maatschappelijk probleem is, heeft de rechtbank besloten deze zitting openbaar te behandelen. Twee van de drie verdachten waren ten tijde van de moord minderjarig, wat betekent dat de zaak besloten zou zijn. Wel kan het drietal jeugdstraffen krijgen.

Tegen Iwan G. werd maandag 57 dagen jeugddetentie geëist, gelijk aan zijn voorarrest. Ook krijgt hij, als het aan het OM ligt, voorwaardelijke jeugd-tbs opgelegd met een proeftijd van twee jaar.

