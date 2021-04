Timmer verzorgt trainingen bij HSC: 'We willen deze club op de kaart zetten'

Onlangs werd Timmer benoemd tot ambassadeur van de vereniging. ‘En dat houdt wel een beetje meer in dan alleen je naam eraan verbinden’, zegt voorzitter Hans Nijland.

‘Het lijkt me niet zo verstandig als ik ook echt de voetbalschoenen ga aantrekken, want ik kan niet voetballen’, lacht de voormalig topschaatser. ‘Vanuit het schaatsen weet ik natuurlijk veel over fitness, een gezonde lifestyle, voeding en mentale dingen die bij sport komen kijken. Daar ga ik iets van proberen over te brengen.’



Zonder voetbalschoenen

Timmer werd geboren achter de voetbalvelden van HSC en kent de club goed. ‘Mijn broer heeft er altijd gevoetbald’, vertelt ze. ‘Ik liep er zelf ook altijd veel. Ondanks dat ik voor een andere sport koos, ben ik altijd betrokken gebleven. Mijn moeder woont ook nog steeds in de buurt van de velden.’

Komende zaterdag staat Timmer, dus zonder voetbalschoenen, voor het eerst op het veld van HSC. ‘Dan ga ik een warming-up verzorgen met de nadruk op loop- en coördinatietraining.’

Vrouwenvoetbal

Voorzitter Nijland is in zijn nopjes met Timmer. ‘Marianne is de bekendste Hoogezandster’, vertelt Nijland met een sloot aan enthousiasme. ‘HSC is één van de oudste verenigingen van Nederland. Binnenkort bestaat de club 125 jaar. Op dit moment hebben we zondag- en jeugdvoetbal. We vinden dat je voetbal moet bieden aan een brede doelgroep. We gaan daarom beginnen met zaterdag-, maar ook met vrouwenvoetbal. Ik weet dat het bijzonder uit mijn mond klinkt’, zegt Nijland. Toen hij nog algemeen directeur van FC Groningen was, wilde hij er namelijk niet aan.

'Kennen elkaar al lang'

Zaterdag maakt Nijland tevens de nieuwe kledingsponsor van HSC bekend. Dat wordt naar verluidt dezelfde fabrikant als van FC Groningen.

‘We kennen elkaar al heel lang’, vertelt Timmer over haar band met Nijland. ‘Ik vind het mooi om samen ergens je schouders onder te zetten. Je kunt elkaar versterken om iets te bereiken, hartstikke leuk allemaal. HSC wordt weer opnieuw op de kaart gezet. Sappemeer is aan!’

