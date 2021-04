Gudde: Er moet vandaag duidelijkheid komen over publiek bij FC (update)

Het is nog altijd niet duidelijk of er zondag beperkt publiek welkom is bij FC Groningen - Sparta. 'Het zou heel zuur zijn als het niet zo is.'

Update: Zojuist heeft het kabinet bekendgemaakt dat er komend weekend geen publiek is toegestaan in eredivisiestadions.

FC Groningen-directeur Wouter Gudde heeft zijn telefoon continu in zijn hand de afgelopen dagen. Hopend op een positief bericht van de KNVB over komend weekend. 'Ik kijk om de tien minuten of ik al een berichtje heb', vertelt de beleidsbepaler.

Collectief statement

'Het is heel vervelend dat het allemaal zo lang duurt', zegt Gudde. 'Ik ga er vanuit dat er vandaag iets komt, anders komt er vanuit de clubs een collectief statement.'

'Er moeten gewoon knopen worden doorgehakt, want er moet ook een heleboel geregeld worden door alle clubs. Zelf moeten we bijvoorbeeld alle catering bestellen, maar ook personeel inhuren. Normaal gesproken had dat gisteren al gemoeten, maar gelukkig willen onze partners met ons meedenken. Maar als we nog langer moeten wachten, dan zijn er straks wellicht geen mensen meer beschikbaar. Mijn gevoel is dat we het tot maximaal vandaag kunnen rekken.'

Iedereen moet zich laten testen

Mocht er wel publiek welkom zijn, dan dient iedereen zich sowieso vooraf te laten testen. 'Dat moet bijvoorbeeld ook ingepland worden door iedereen die de wedstrijd wil bezoeken. Dat kan nu ook niet, omdat er nog steeds geen zekerheid is. Volgens de KNVB zouden alle testlocaties het in ieder geval prima aankunnen', vervolgt Gudde.

'Overal is een positief advies afgegeven. Vanuit de clubs, KNVB en de lokale veiligheidsregio's. Ik ken uiteraard niet alle dossiers in Den Haag, dat zullen ongetwijfeld heel veel zijn, maar er moet vandaag wel echt duidelijkheid komen', benadrukt Gudde nog maar eens.

3100 supporters welkom als het doorgaat

FC Groningen mocht dit seizoen alleen in de eerste wedstrijd van het seizoen beperkt publiek toelaten in de Euroborg. Destijds waren 6000 mensen getuige van de rentree van Arjen Robben in de wedstrijd tegen PSV. Mocht er groen licht worden gegeven voor komend weekend, dan zullen 3100 supporters welkom zijn.

