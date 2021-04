Geen supporters welkom bij FC Groningen-Sparta (update)

Er zijn komend weekend geen supporters welkom bij wedstrijden in de eredivisie. ‘Het voelt als een klap in het gezicht’, zegt algemeen directeur Wouter Gudde van FC Groningen.

In het begin van de week ging Gudde er nog min of meer vanuit dat er tijdens FC Groningen – Sparta zo’n 3100 mensen op de tribune konden zitten. Die hoop werd naarmate de week vorderde en de onduidelijkheid bleef bestaan steeds minder.

‘Het maakt het heel pijnlijk dat we bijvoorbeeld niet weten waarom het niet mag’, vertelt Gudde. ‘Je kan natuurlijk allemaal dingen gaan roepen, maar ik ken de dossiers niet. Je probeert altijd een logica te zoeken. Waarom bijvoorbeeld vorige week wel en komend weekend niet? Ik vind het heel moeilijk te verkroppen.’

Het kabinet heeft besloten dat in de Keuken Kampioen Divisie wel beperkt publiek welkom is.

Dat steuntje is er nu niet en dat doet zeer FC Groningen-directeur Wouter Gudde

'We hebben de mensen nodig'

Vorige week was de algemeen directeur zelf toeschouwer tijdens PSV – FC Groningen. In Eindhoven waren zo’n 4000 supporters in het stadion.

‘Iedereen vond het geweldig. Ik kreeg kippenvel toen de spelers het veld op kwamen. Dat hoop je dan ook weer in je eigen huis te doen. Het was natuurlijk niet zoals we het wilden, maar alles is beter dan niks. Nu is het dus weer niks. We zitten ook nog in de fase dat we de mensen nodig hebben. Je merkte vorige week ook dat 4000 mensen een team toch een steuntje kunnen geven. Dat steuntje is er nu niet en dat doet zeer.’

Het is aan de hoge heren, maar we hebben hierna nog één kans FC Groningen-directeur Wouter Gudde

Komen de versoepelingen te laat?

Het is momenteel ook nog maar zeer de vraag of er überhaupt nog mensen bij toekomstige wedstrijden naar binnen mogen. Op 26 mei worden mogelijk versoepelingen doorgevoerd. Op dat moment is de eredivisie al afgelopen.

‘Als ze wachten op dat wettelijk kader, dan hebben we helemaal niks meer dit seizoen’, zegt Gudde. ‘Het is aan de hoge heren, maar we hebben hierna nog één kans.’

Laatste thuiswedstrijd en play-offs

Op donderdag 13 mei speelt FC Groningen de laatste reguliere thuiswedstrijd van het seizoen tegen AZ. Daarna volgen wellicht nog play-offs. Daarbij beginnen de nummer vijf en zes van de competitie met een thuiswedstrijd. Op dit moment staat FC Groningen op een zevende plaats in de eredivisie. Alleen als de nummer acht, net als FC Groningen door zou gaan, is er nog kans op een wedstrijd in het eigen stadion.

De verklaring van de KNVB: Dit besluit is zeer teleurstellend. Alles is vorig weekend prima verlopen, net als in augustus en september, maar omdat de wetswijziging langer duurt vanwege redenen waar wij geen invloed op hebben, is er geen vervolg of continuïteit. In alle contacten van de KNVB, ECV en CED met ‘Den Haag’ werd steevast aangegeven dat het voetbal juist een deel van de oplossing was. Als de succesvol verlopen pilot (nota bene helemaal in lijn met de doelstellingen van stichting Open Nederland) op deze wijze niet wordt gecontinueerd, dan kunnen we helaas alleen maar constateren dat deze pilot slechts een losse flodder was. Niet uitlegbaar richting de clubs en fans, zeker niet die onvolledige speelronde 36 van de Keuken Kampioen Divisie. Als de wet zoals nu wordt gezegd pas in de tweede helft van mei ingaat, dan zijn de competities al afgelopen. Hopelijk komt het kabinet dus snel terug op dit besluit of wordt de wetswijziging alsnog met spoed doorgevoerd. Tot die tijd moeten we in de Eredivisie helaas weer voor lege stoelen spelen en datzelfde geldt na 30 april ook voor de Keuken Kampioen Divisie. We blijven in elk geval met het kabinet in gesprek om gezamenlijk naar een betere oplossing te zoeken.

