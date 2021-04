Grapperhaus bekijkt versoepelingen in Stad: 'Iedereen is gemotiveerd'

'Verschrikkelijk', noemt de minister die gebeurtenis.

'Agenten maken het naar omstandigheden goed'

De agenten werden neergestoken toen ze twee mannen op een fiets aanspraken tijdens een avondklokcontrole. Een van de agenten belandde in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens de minister maken ze het allebei 'naar omstandigheden goed'.

Tevreden over aanpak versoepelingen

Na het gesprek met de agenten trok Grapperhaus met burgemeester Koen Schuiling en twee boa's de binnenstad in. Daar bekeek hij hoe de versoepelingen van de coronamaatregelen in de praktijk uitpakken.

'Dat is hier heel goed gedaan', zegt Grapperhaus voor het terras van De Drie Gezusters, waar spatschermen tussen de tafels zijn geplaatst. 'Die schermen hebben we vorige zomer met Horeca Nederland uitgewerkt. Als je die op een bepaalde manier gebruikt, kun je veel meer mensen kwijt.'

Ik zie dat mensen gemotiveerd zijn om het goed te doen Minister Ferd Grapperhaus

Over het algemeen is Grapperhaus tevreden over de versoepelingen tot nu toe.

'Ik zie dat mensen gemotiveerd zijn om het goed te doen. We willen allemaal langzamerhand op een goede manier weer naar de normale maatschappij.'

Tijdens een ronde met de boa's wilde Grapperhaus weten tegen welke problemen zij zoal aanlopen bij het handhaven van de maatregelen.

'Avondklok werkte wel degelijk'

Over de noodzaak van de avondklok die deze week afgeschaft werd, ontstond woensdag enige discussie. Volgens Ernst Kuipers, de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, heeft die maatregel nauwelijks effect gehad op de ziekenhuisopnames. Maar Grapperhaus bestrijdt dat.

'Dat verhaal klopt niet, zeg ik gewoon zo hard als het is. De avondklok werkte wel degelijk. We hebben echt gezien dat er veel minder bewegingen waren. In die moeilijke maanden januari, februari en maart, waarin we moesten zorgen dat we meer thuisbleven, heeft dat geholpen.'

