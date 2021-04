Rechters doen vrijdag vervroegd uitspraak in zaak 'Griekse tragedie'

De rechtbank in Groningen doet vrijdag vervroegd uitspraak in de strafzaak over de dood van de Griekse restauranthouder Lazoros Kounatidis. De uitspraak zou eigenlijk 17 mei zijn.

'De rechtbank is eerder dan gepland tot een vonnis gekomen', laat een woordvoerder van de rechtbank weten. Dat betekent dat óf de drie verdachten worden vrijgesproken of dat er meer onderzoek nodig is en de strafzaak wordt heropend. 'Dit gebeurt vaker: zo'n paar keer per jaar', zegt de woordvoerder.

Acht jaar cel geëist

In de nacht van 15 op 16 augustus werd Kounatidis, eigenaar van een Grieks restaurant in de stad, doodgestoken op straat in Hoogkerk. Het Openbaar Ministerie eiste eerder deze maand gevangenisstraffen van acht jaar tegen de drie verdachten Alex van der V. (23), Robin (24) en Nico P. (51), die betrokken zouden zijn bij de toetakeling en dood van Kounatidis. De restauranthouder kwam door twee messteken in de rug om het leven. De drie verdachten ontkennen tot op heden.

De vervroegde uitspraak is vrijdagmiddag om 14.00 uur.

