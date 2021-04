'Andere plek voor demonstraties abortuskliniek is niet moeilijk'

Op Twitter schreef ze een open brief aan de burgemeester. (Vanwege een storing kun je de tweet niet lezen in onze app als je een iPhone hebt; lees de brief dan hier.)

In Noord Vandaag legt Haveman uit waarom ze de brief heeft geschreven. 'Ik was heel erg verbaasd over de beslissing van Schuiling. Niet dat er gedemonstreerd mag worden, dat is een grondrecht. Dat ben ik ook heel erg eens met de burgemeester. Maar ik ben wél verbaasd over deze plek.'

Intimiderend

Volgens de schrijfster/ondernemer is de manier waarop wordt gedemonstreerd, bij de kliniek aan de Radesingel in Stad, erg onprettig. Patiënten die bij Stimezo voor een abortus komen, worden ongevraagd aangesproken en krijgen flyers in de handen gedrukt.

'Het is überhaupt heel onprettig om aangesproken te worden door iemand die je niet kent en bevraagd te worden of commentaar te krijgen over iets dat ontzettend persoonlijk is, zoals een abortus. Dat wil niemand als je naar de huisarts of tandarts zou gaan, en zeker niet op deze plek. Het is intimiderend.'

Andere plek voor demonstranten

De kliniek wil dat de demonstranten een andere plek krijgen toegewezen. Een goed idee, vindt Haveman. 'In Arnhem is er een plek verderop aangewezen waarop de demonstranten hun gang kunnen gaan. De mensen die de kliniek daar bezoeken, hebben er nu een vrije doorgang en kunnen niet meer rechtstreeks aangesproken of omsingeld worden door demonstranten.'

Haveman betreurt het dat Schuiling een andere keuze heeft gemaakt. 'Tussen het demonstratierecht en het recht op zwangerschapsafbreking wordt nu een afweging gemaakt waarin het kennelijk oké is dat deze dingen gebeuren', constateert de schrijfster zuur.

Hoop op reactie en verandering

Haveman heeft nog geen reactie van de Groningse burgemeester gehad. 'Ik weet ook niet of ik wat ga horen. Maar ik hoop wel dat de aandacht voor dit onderwerp ervoor zorgt dat de mensen die naar zo'n kliniek moeten, zich hierdoor gesterkt voelen. En uiteindelijk hoop ik ook dat er wat verandert. Want zo moeilijk is het niet.'

De eerstvolgende demonstratie bij de kliniek staat voor volgende week vrijdag op de agenda.

Bekijk hieronder het gesprek met Minke Haveman in Noord Vandaag:

Lees ook:

- Anti-abortusprotesten bij kliniek blijven mogelijk