Tabaksfabriek BAT Niemeyer sluit eind volgend jaar (update)

Ook de ongeveer zestig werknemers van de sociale werkplaats Iederz die in de tabaksfabriek waren gedetacheerd, moeten op zoek naar ander werk. Dat wordt gedaan door de gemeente Groningen.

BAT overwoog de sluiting al langer, maar onderzocht nog alternatieve scenario's. Die zijn door de directie van het bedrijf nu afgewezen. De productie aan de Paterswoldseweg in Stad wordt overgeheveld naar Hongarije en Duitsland.

Geen alternatieven mogelijk

Eind 2022 is het zover: dan is alle productie weg uit Groningen.

De ondernemingsraad liet nog wel onderzoeken instellen naar andere mogelijkheden dan volgend jaar sluiten, maar zeven maanden na de aankondiging van de sluiting besluit de directie daar niet op in te gaan.

'Constructief overleg met bonden'

Die andere mogelijkheden betroffen overigens ook sluiting, maar dan op langere termijn. De directie meldt dat dit definitieve besluit is genomen na 'intensief en constructief overleg' met de ondernemingsraad. Vorige week werd dat overleg afgerond.

'We hebben alle alternatieven goed onderzocht. Het woog allemaal niet op tegen de gekozen richting om de fabriek eind 2022 te sluiten. Dat is uiteindelijk met instemming van alle partijen ook gebeurd', zegt BAT-woordvoerder Cees Foet.

De tabaksfabrikant kampt al jaren met dalende verkopen doordat er minder wordt gerookt. De tabaksproductie wordt daarom geconcentreerd op minder locaties. Volgens BAT is daarbij gekozen voor Duitsland en Hongarije, omdat daar goedkoper en efficiënter kan worden geproduceerd.

Sociaal plan moet leed verzachten

Wat nu resteert is een langzame afbouw van de productie in Groningen. Daarover zijn afspraken gemaakt met de bonden. Er is een uitgebreid sociaal plan in elkaar gezet dat de pijn voor de 185 werknemers in vaste dienst moet verzachten.

Zo komt er een regeling voor vrijwillig vertrek en krijgen medewerkers eenmalige bruto uitkering van 5.000 euro bovenop hun ontslagvergoeding. Medewerkers hebben daarnaast recht op een budget voor scholing en op begeleiding naar nieuw werk.

Ook nieuwe cao

Op de valreep is bovendien nog een nieuwe cao afgesloten, waarbij de medewerkers per 1 april 2022 een loonsverhoging van 4 procent krijgen. Vakbond CNV noemt dat belangrijk, omdat deze loonsverhoging ook doorwerkt in de ontslagvergoeding die de BAT-werknemers in Groningen krijgen.

Wat er met het gebouw en terrein gebeurt, is nog niet bekend, maar volgens BAT-woordvoerder Foet wordt het waarschijnlijk verkocht.

Aan het eerdere bericht is nieuwe informatie toegevoegd, onder meer over de nieuwe cao en een toelichting door de woordvoerder van BAT.

Lees ook:

- CNV: BAT Niemeyer kan openblijven tot 2024

- Ondernemingsraad BAT Niemeyer werkt alternatief scenario uit in plaats van sluiting (december)

- Kees Bolt werkte 41 jaar voor Niemeyer: 'Een zwarte dag voor heel Groningen' (november)