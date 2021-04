Tien maanden cel en tbs voor neersteken GGZ-verpleegkundige

Voor poging tot moord op een verpleegkundige van een GGZ-kliniek in Groningen is een 43-jarige man uit Stadskanaal veroordeeld tot tien maanden cel en tbs met voorwaarden.

Hij stak op 14 juli vorig jaar het slachtoffer met een mes in zijn gezicht, schouder en nek. De Kanaalster had een dag voor de moordpoging al geroepen dat 'iemand naar de hemel zou gaan', omdat hij het niet eens was met de wijziging in zijn medicatie. Vanwege zijn slordige omgang met medicijnen kreeg hij die voortaan per injectie toegediend.

Vooropgezet plan

De volgende dag nam hij het mes mee en vroeg het slachtoffer hem te helpen met fitnessapparatuur. Die medewerker had niets met het medicatiebeleid te maken, maar hem kon hij aan, verklaarde de verdachte later. Terwijl de medewerker hem hielp, werd hij gestoken. Volgens de rechter ging de man berekenend te werk en is er sprake van een vooropgezet plan. Daarom vindt de rechter poging tot moord bewezen.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Gedragsdeskundigen concluderen dat de man lijdt aan een combinatie van een psychotische stoornis en een stemmingsstoornis. Daarom vinden ze dat zijn daad hem in verminderde mate moet worden aangerekend. De kans op herhaling is groot wanneer de man niet wordt behandeld. De rechter is het met de deskundigen eens.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden twaalf maanden cel en tbs met voorwaarden. De rechter komt tot een iets lagere celstraf, omdat hij zwaarder tilt aan de verminderde toerekeningsvatbaarheid van de man. Hij wordt niet gedwongen in een kliniek opgenomen, zolang hij zich aan de opgelegde voorwaarden houdt.

Lees ook:

- Onveilige situaties in ggz-instellingen door nieuwe wet: ‘Het is vreselijk, echt vreselijk’ (2020)

- Rechtszaak tegen man die GGZ-verpleegkundige neerstak gaat in april van start