Zwemschool in Vakantiepark Emslandermeer blijft vooralsnog bestaan

‘Ze hadden niet tien seconden later moeten bellen. De mail dat ik zou stoppen met zwemles geven in Vlagtwedde wilde ik net versturen’, zegt ze. Eigenlijk zou De Groot vrijdag 30 april moeten vertrekken.

Geen overeenkomst

De Groot werkt al jaren in het zwembad; eerst als badjuf en later ook met haar eigen zwemschool. De eigenaar van het zwembad is een stichting die bestaat uit eigenaren van vakantiewoningen op het recreatiepark.

De stichting wil van het zwembad af en hoopt dat de gemeente Westerwolde er wel heil in ziet. Op 30 juni vergadert de gemeenteraad over het wel of niet kopen van het zwembad. Tot die tijd blijft De Groot zwemlessen geven. Iets dat zij aanvankelijk niet zag zitten.

‘Ik moest aan allerlei voorwaarden voldoen, iets waar ik een beetje bang van werd. Ik zou bijvoorbeeld financieel voor calamiteiten moeten opdraaien. Dus ik besloot: ik pak mijn spullen en ga weg.’

De Groot had de verhuisdozen al ingepakt, toen zij werd gebeld: ‘Toen hoorde ik opeens dat de stichting die bepalingen uit de overeenkomst wilde halen. Ik mag dus onder de huidige voorwaarden blijven tot in elk geval 30 juni. Dat ga ik dan ook doen!’

Verhaal Stichting

De Stichting Belangen eigenaars Park Emslandermeer (SBPE) wil van het zwembad af. Sterker nog: de stichting heeft het zwembad eigenlijk nooit willen hebben. Dat heeft te maken met een overeenkomst uit het verleden.

Het park heeft meerdere projectontwikkelaars en investeerders gekend. Een van die investeerders wilde de grond rondom de woningen verkopen aan de woningeigenaren. Addertje onder het gras: dan moesten zij het zwembad er ook bij nemen. Deden zij dat niet, dan hadden de vakantiewoningen geen stroom meer. Dat liep namelijk via het zwembad.

De woningeigenaren kregen het zwembad naar eigen zeggen in de maag gesplitst, maar willen daar nu dus van af. Zij zeggen van zichzelf dat zij geen gemeente zijn en vinden daarom ook dat het niet aan hen is om een maatschappelijke voorziening zoals een zwembad te exploiteren. Sinds 2014 proberen zij het zwembad al te slijten.

Hoe nu verder?

De Groot blijft in elk geval tot 30 juni zwemles geven. De vraag is wat er daarna met het zwembad gaat gebeuren. Koopt de gemeente Westerwolde het? Dan blijft het naar alle waarschijnlijkheid bestaan en is de stichting van het zwembad af. Zo niet, dan is er een grote kans dat de stichting het zwembad plat gooit en het gebied gaat herontwikkelen.

Voor de badjuf verandert er vooralsnog weinig. Zij zou zich fulltime richten op haar zwemlessen in een overdekt zwembad op bungalowpark Weddermeer in Wedde, maar dat krijgt een iets andere invulling. ‘Ik ga mijn tijd tussen beide zwembaden verdelen. En daar heb ik onwijs veel zin in. Maar ik moet eerst even mijn emoties op een rij krijgen, want dit was een heel rare dag. Laat ik morgen eerst maar beginnen met het uitpakken van al die dozen.’

Lees ook:

- Zwemschool Henny de Groot voorlopig niet in hoger beroep

- Huurcontract zwemschool Parc Emslandermeer ontbonden: ‘Teleurstelling en boosheid'