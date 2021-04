Selwerd op de schop: 'Hele wijk gaat over de kop'

De plannen zijn onderdeel van het project Sunny Selwerd; de komende jaren gaat de wijk er flink anders uitzien.

'Hele wijk over de kop'

Wijkbewoner Maarten Brandts Buijs, die na het afronden van zijn studie in Selwerd is komen wonen, weet er alles van. 'Eigenlijk gaat zo'n beetje de hele wijk over de kop', zegt hij.

'Woningen worden gesloopt of gerenoveerd, en dat geldt ook voor studentenflats. Bovendien worden er glasvezel en het warmtenet van WarmteStad aangelegd.' Op die manier wordt Selwerd straks op een duurzame manier verwarmd.

Schop in de grond

In de wijk is duidelijk te zien dat de schop in de grond staat. Sommige straten liggen open, op allerlei plekken staan hekken en een bord met daarop de aankondiging van de wijkvernieuwing is donderdagmiddag onthuld.

Selwerd gaat op de schop (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Brandts Buijs ziet de vernieuwing van zijn wijk wel zitten. 'Mensen gaan elkaar straks meer dan nu ontmoeten', denkt hij.

'Bovendien: de straten die zijn opgebroken komen niet meer op dezelfde manier terug. Het worden meer parkjes, gericht op voetgangers.' In de straten blijft dan ook minder plek over voor auto's. Dat is in lijn met de ambities van het college van burgemeester en wethouders in Groningen.

'Meer variatie is nodig'

'Selwerd is een jaren '60-wijk en de komst van meer variatie is gewoon nodig', zegt Brandts Buijs. 'Je zag de laatste tijd dat de wijk achteruit hobbelde. Er was veel zwerfafval en tuinen waren versteend. Als je dat soort dingen wilt veranderen, dan moet er wat gebeuren. Het is dan niet genoeg om alleen een huis af te breken en weer op te bouwen; er is een veel bredere aanpak voor nodig.'

Maar sommige medewijkbewoners zijn kritisch, weet ook Brandts Buijs. 'Zeker mensen die wat ouder zijn en hier al hun hele leven wonen. Die zien ineens alles veranderen. Want ja, er gebeurt nogal wat.'

'Op dit moment ligt de wijk volledig overhoop, kan je nergens makkelijk langs en is het dus even doorbijten. Maar het wordt wel mooi en prettig voor iedereen, als het in 2030 helemaal afgerond is.'

