Meivakantie in Eemsdelta: ‘We gaan lasergamen in oude Delfzicht ziekenhuis’

Dijkstra werkt bij Cadanz Welzijn, de welzijnsorganisatie van de gemeente Eemsdelta. Als jongerenwerker is ze bijna dagelijks in Delfzijl-Noord te vinden waar een speciaal clubhuis voor jongeren is ingericht. ‘Hier kunnen jongeren terecht om te ‘chillen’ of om mee te doen aan diverse activiteiten.’

Gamende jongens (Foto: Leonie Kort)

Het clubhuis

Het clubhuis zorgt voor meer binding en contact met inwoners uit de gemeente. ‘Doordat we nauw in contact staan met de kinderen en ouders kunnen we ook beter signaleren wat mensen nodig hebben’, zegt Dijkstra. ‘Tijdens de harde lockdown hebben we bijvoorbeeld een aantal kinderen opgevangen die geen thuisonderwijs konden krijgen. Dat was een opluchting voor veel ouders.’

Nu steeds meer versoepelingen worden aangekondigd staat Dijkstra te trappelen om weer activiteiten te organiseren, het is immers meivakantie. ‘Vanmiddag hebben we een game-middag voor jongens tot twaalf jaar, maar vooral het programma van volgende week is spectaculair. We gaan hutten bouwen, kickboksen, zeskampen en hebben een meidenmiddag’, vertelt Dijkstra.

Lasergamen in Delfzicht

Maar het meest spectaculaire evenement? ‘Dat is toch echt wel lasergamen in het verlaten Delfzicht ziekenhuis’, zegt Dijkstra trots. ‘Vet gaaf’, zeggen de gamende jongens, maar helaas: ze moeten nog even wachten want daarvoor moeten ze twaalf jaar of ouder zijn.

Greep uit de activiteiten (Foto: Cadanz Welzijn)

De activiteiten zijn leeftijdsgebonden en kosteloos voor jongeren uit de gemeente Eemsdelta.