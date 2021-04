GGD opent teststraat aan de grens: 'Een uitkomst!'

'We gaan een dagje mantelzorgen en op visite bij mijn schoonouders, die zijn al op leeftijd’, zegt Martin. Hij en zijn vrouw Helen hebben zich net laten testen. Ze wachten in hun auto op de uitslag. ‘Een uitkomst ja’, zegt Martin tevreden.



De nieuwe teststraat ziet er doodeenvoudig uit. Het bestaat uit een kleine zeecontainer en twee bestelbusjes. De Duitsers verzorgen een internetverbinding met een wagen van de Feuerwehr.

Vijftig tests

Ruim 50 reizigers hebben donderdag een test gehaald. De teststraat is alleen bedoeld voor ‘maatschappelijk verkeer’.

‘Dus mensen die voor school, stage of bijvoorbeeld als mantelzorger Duitsland in moeten’, zegt GGD-woordvoerder Hanneke Mensink. ‘Zij hebben een negatief testbewijs nodig en dat kunnen ze hier halen.' Het zijn er meer dan gedacht, maar dat is en sich geen probleem.

Opstartproblemen

Op een regenachtige eerste dag loopt de GGD wel tegen wat opstartproblemen op. Het internet is in dit gebied berucht. Blijkbaar is de verbinding nog niet stabiel, ‘want de hotspot van mijn telefoon doet het soms beter dan de vaste verbinding’, mompelt een medewerker. Hij zit in een bestelbus en verwerkt op een computer de uitslagen.



En ook de mobiele testunit: een grotere, speciaal tot teststraat ingerichte zeecontainer is er nog niet. De vrachtwagen die de container komt leveren heeft pech. En dus testen twee GGD-medewerkers de reizigers in wat eigenlijk de pauzeruimte had moeten zijn. Collega’s schuilen voor de regen onder een afdakje van het tankstation en onder de openstaande laadklep van een bestelbus.

De blauwe zeecontainer wordt nog vervangen door een groter exemplaar (Foto: Tristan Braakman/RTV Noord)

Bestelbus omgebouwd tot laboratorium

In een oude omgebouwde Ford Transit zit twee GGD’ers. Ze zijn van top tot teen gekleed in beschermend materiaal. ‘Wij verwerken alle testen’, zegt een van hen.

De GGD werkt hier met antigeentests, dezelfde tests die nu ook in de supermarkt verkrijgbaar zijn. De medewerkers leggen de teststrip op een stuk papier waar vakken met tijdstippen op staan. ‘We moeten een kwartiertje wachten, dus als er veel tests zijn, dan hebben we zo een duidelijk overzicht van wanneer welke test klaar is.'

Twee GGD-medewerkers in beschermend materiaal bij de grensteststraat (Foto: Tristan Braakman/RTV Noord)

'We gaan verder!'

Martin en Helen hebben een klein kwartiertje op hun uitslag gewacht. Een medewerker loopt door de regen naar hun auto met twee papieren.

‘Ja! Het staat erop, negatief - twee keer. Dus we gaan verder!’, zegt Martin. ‘Mijn ouders zien er heel erg naar uit’, zegt Helen. ‘Dat we even langskomen en kunnen helpen.'

