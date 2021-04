Wat de lockdowns Sint Annen hebben opgeleverd

Met zo’n 200 inwoners is Sint Annen een bescheiden dorp, gelegen in de noordelijke punt van de gemeente Groningen. Het wordt bewoond door mensen met veel levenservaring.

Voor de gemiddelde lokale gepensioneerde hebben de coronalockdowns weinig veranderd aan de dagelijkse vrijetijdsbesteding. ‘We hebben er geen bijzondere nieuwe hobby bij gekregen ofzo. We zien alleen de kinderen en de kleinkinderen wat minder. Dat is jammer’, zegt een 65-plusser.

Net een paar boompjes gepoot

Toch zijn er zijn ook mensen uit Sint Annen die hun extra tijd aan huis tijdens de lockdowns anders hebben besteed. Neem Kees Sikkema. Hij runt een bed & breakfast en dus zat hij de afgelopen maanden met zeeën aan vrije tijd. Met de kruiwagen in de hand treffen we hem aan. ‘Ik kom net achter uit de tuin. Ik heb een paar boompjes gepoot.’

Coronatuin

Dat klinkt als een eendagsklus, maar een blik in de tuin verraadt dat Kees al langer in de weer is. ‘Vorig jaar zijn we begonnen met de groentetuin. En zoals je ziet, hebben we hier de vijver.’ Ernaast lijkt een veld van enkele honderden vierkante meters braak te liggen. ‘Hier is gistermiddag graszaad in gekomen.’

Een serieuze make-over van de tuin dus, waar Kees na de coronaperiode nog lang van hoopt te genieten. Samen met zijn hond, die hij overigens ook pas heeft aangeschaft.

De net ingezaaide tuin van Kees (Foto: Bram Koster/OOG TV)

Gezelligheid op zolder

Een paar deuren verder woont Pieter de Kam met zijn gezin. Ook Pieter hield extra tijd aan huis over door de lockdowns en besloot eens flink door te pakken op zolder. Hij geeft een korte rondleiding.

'Daar komt een moderne bedstee. Dit is een sauna, voor twee of drie personen. Dit wordt een bargedeelte, waar je gezellig kunt borrelen. Het wordt wel gezellig volgens mij.’

Aan het einde van 2021 hoopt Pieter de volledige zolder te hebben verbouwd tot luxe relax- en overnachtingsruimte voor zichzelf en intimi.

Tijdsbesef verdwenen

‘Goedemorgen’, begroet Dennis van de Wal ons. Zelfs nadat het middaguur al lang en breed is verstreken. Mogelijk hebben de lockdowns Dennis’ tijdsbesef aangetast. ‘Het is alweer middag, moet je nagaan.’

Een jaar geleden woonde Dennis nog in Groningen, in een appartement van zeventig vierkante meter. Een oppervlak dat hij moest delen met zijn vrouw. Knus, zeker in een tijd waarin je er weinig uit mag. ‘Ik houd heel veel van haar, maar als je daar met je vrouw de hele week zit, wordt dat ook wel een beetje vervelend op den duur.’

Dennis verhuisde vorig jaar van zijn appartement in Groningen naar dit vrijstaande huis in Sint Annen (Foto: Bram Koster/OOG TV)

En zo inspireerden Ruttes thuisblijfmaatregelen het stel om het landelijke woongenot op te zoeken en betrokken de twee een vrijstaand huis in Sint Annen. Het bevalt goed. ‘Ik hoef niet meer zo snel terug naar de stad.’

Alles op rolletjes

Tot slot heeft Dennis er door de lockdowns een nieuwe hobby bij. ‘Dit zijn ze’, zegt hij lachend, terwijl hij zijn oranje-zwarte skeelers omhoog houdt. Sinds vorig jaar rolt hij een keer of vier per week een sportief rondje van zo’n tien kilometer. Iets wat hij na corona wil blijven doen. ‘Heerlijk.’

Hebben de lockdowns voor sommige mensen toch nog iets opgeleverd.

Bekijk hieronder de reportage van OOG TV: