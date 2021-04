Wethouder over kosten Wedderburcht: ‘Geen toezeggingen gedaan’

De burcht in Wedde is de afgelopen maanden onderwerp van gesprek. (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

De situatie rondom De Wedderburcht in Wedde blijft de gemoederen bezighouden. Wie draait op voor de onderhoudskosten? En zijn er wel of geen toezeggingen gedaan? En hoe zit het nou met die geheime opname?

Politiek Westerwolde belegde een extra vergadering om over het onderwerp te spreken. Onder andere CDA’er Herma Hemmen vond dat nodig, omdat het onderwerp volgens haar ‘on-Westerwoldse proporties’ had aangenomen.

Veel gedoe

Er is al maanden veel gedoe over het onderwerp. Kinderhotel Burcht Wedde huurt de burcht van de gemeente. In het hotel kunnen kinderen uit arme gezinnen vakantie vieren. Maar er is onduidelijkheid over de onderhoudskosten van het gebouw en de tuin.

Frank Ferrari is van de stichting achter het Kinderhotel. Volgens hem heeft de gemeente toegezegd dat zij opdraait voor de kosten. Wethouder Henk van der Goot spreekt dat tegen. Volgens hem is er weliswaar over het onderwerp gesproken, maar zijn er geen harde toezeggingen gedaan. Donderdagavond gaf hij, op verzoek van de politiek, uitleg over de ontstane situatie.

Géén toezeggingen

Van der Goot: ‘De stichting en de gemeente zijn meerdere keren met elkaar in gesprek geweest. Daarbij is gesproken over een eventuele financiële regeling. Ik heb toegezegd dat daar over gesproken zal worden in het college en uiteindelijk met de raad. Daarbij heb ik niet gegarandeerd dat wij financieel iets bijdragen.’

Naar buiten toe leek het wel alsof de wethouder de toezegging had gedaan. Hij blikt daar op terug: ‘Ik had daarin zorgvuldig en terughoudender moeten zijn. Ik betreur dat, want dat is aanleiding geweest voor deze extra vergadering. Ik trek dan ook het boetekleed aan, maar nogmaals: ik heb geen toezeggingen gedaan.’

Geheime opname

Dan was er nog een geheime opname gemaakt door de gemeente tijdens een overleg met de stichting. Meerdere politieke partijen waren daar niet over te spreken. De wethouder: ‘Uiteindelijk hebben alle partijen ermee ingestemd dat u als raad de band mocht beluisteren, maar dat was niet netjes. Wij hadden dat vooraf moeten mededelen.’

De fracties konden zich vinden in de woorden van de wethouder. Dat betekent niet dat het laatste woord over het onderwerp gesproken is. Het Kinderhotel dreigt weg te gaan als er geen financiële oplossing gevonden wordt. Er moet hoe dan ook nagedacht worden over de toekomst van De Wedderburcht.

Het onderwerp komt dus gegarandeerd weer op de politieke agenda te staan.

