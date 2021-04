Eis schoolpleinmoord: 21 maanden cel en jeugd-tbs

Machella is volgens het Openbaar Ministerie degene om wie het op 3 september afgelopen jaar allemaal draait. Zij is volgens het Openbaar Ministerie de persoon die een cruciale rol heeft gespeeld bij de dood van de 19-jarige Stadjer Chris Kalfsbeek, ook al heeft zij hem niet doodgestoken.

Dat heeft volgens het OM haar vriend, de 18-jarige Sven O., gedaan. Chris heeft een oogje op Machella en weet niet dat ze een vriend had. Een vriend die haar flink in zijn macht heeft. Machella doet alles voor hem. Via Instagram heeft ze contact met Chris, een jongen die ze via een vriendin kent. Chris stuurt aan op een afspraakje en Machella gaat daar onder invloed van Sven op in.

Mishandelen en beroven

Sven wil Chris vanwege dit afspraakje mishandelen en beroven van zijn dure jas. Het idee is dat Machella die bewuste avond met hem afspreekt op het schoolplein. Chris en Iwan G., de 17-jarige medeverdachte, zouden hem dan een lesje leren.

Wat Machella niet weet, is dat Sven een mes mee heeft genomen. Ze ziet dat Sven Chris een stomp in de buik geeft en voorover klapt. Dan rent het drietal weg. Een uur later, Machella en Sven zijn dan alweer in Svens huis, biecht hij op dat hij gestoken heeft in plaats van gestompt.

'Waarom geen 112 gebeld?'

In paniek speurt Machella op internet naar politiemeldingen. Ze appt een vriendin wat er gebeurd is. Die vriendin sommeert haar om te gaan kijken op het schoolplein. Machella liegt dat ze dat gedaan heeft.

‘Waarom heb je toen geen 112 gebeld?’, vraagt de rechter aan Machella. Die barst in huilen uit. Ze was bang om Sven kwijt te raken.

Sven en Michella zijn uit elkaar en beiden zitten nu ruim een half jaar vast. Sven zou eigenlijk ook voor de rechtbank verschijnen, maar een corona-uitbraak op zijn afdeling in de gevangenis gooit roet in het eten.

Messenbezit is groot probleem onder jongeren

Michella kampt met complexe stoornissen. Ze heeft borderline-trekken en haar geweten is niet goed ontwikkeld. Daarom vindt de officier van justitie dat ze jeugd-tbs moet krijgen, gericht op behandeling.

De zaak van Sven wordt op 17 mei behandeld. Alle verdachten worden ondanks hun leeftijd in de openbaarheid berecht, omdat messenbezit onder jongeren een groot probleem is met grote gevolgen.

De rechtbank doet op 3 juni uitspraak in de zaken tegen alle verdachten.

