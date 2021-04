Gerestaureerd Hinszorgel galmt weer door de Petruskerk in Leens

Het orgel in Leens is in 1733 en 1734 gebouwd door de Groningse orgelmaker Albertus Anthoni Hinsz. Na een ingrijpende restauratie is het instrument weer opgebouwd in de kerk. 'Het is in stukjes en beetje teruggezet', vertelt Dijkstra.

Het gerestaureerde orgel in Leens (Foto: RTV Noord)

De officiële her-ingebruikname van het gerenoveerde orgel is vrijdagmiddag achter gesloten deuren, met een klein gezelschap. Na afloop is dat voor iedereen terug te kijken en luisteren via een stream van de stichting. Een aantal genodigden kan rechtstreeks meekijken. 'Het is wereldwijd te volgen, dankzij hoogwaardige apparatuur die in de kerk is geplaatst', glundert Dijkstra.

Organist Dirk Molenaar laat horen hoe het gerestaureerde orgel klinkt:

