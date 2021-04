Storing bij Oostersluis in Groningen (update)

Eén van de twee bruggen van de Oostersluis in de stad Groningen wordt niet bediend door een storing in de sluis. Dat levert hinder op voor het auto- en overig verkeer als ook de andere brug omhoog moet voor de scheepvaart.

Sinds donderdagavond is er een storing in een sluisdeur, meldt Rijkswaterstaat. Sindsdien staat een van de bruggen permanent omhoog, zodat de scheepvaart nog wel de sluis in of uit kan varen. Maar als er een schip is, staan tijdelijk beide bruggen omhoog en kunnen auto's, fietsers en voetgangers er niet langs.

Geen idee over oorzaak

Volgens een woordvoerder van de provincie is technisch personeel met man en macht bezig om de oorzaak van de storing te vinden. Een inschatting van de tijd die nodig is om de storing op te heffen, is niet te maken. Ook Rijkswaterstaat kan niet zeggen wanneer de storing is verholpen.

Ambulances

Om oponthoud voor ambulances te voorkomen, is contact gezocht met de hulpverleningsdiensten. Die zouden het sluispersoneel kunnen waarschuwen als er eventueel een ambulance in aantocht is. Er zou dan gewacht kunnen worden met het ophalen van de nog wel werkende brug.

Dit bericht is aangevuld met informatie van Rijkswaterstaat.