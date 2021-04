Online juwelier Brandfield in Duitse handen

Vanwege de beursgevoeligheid wordt de exacte verkoopprijs niet bekendgemaakt, maar het is in ieder geval meer dan tien miljoen euro. De overname van Brandfield stelt Fashionette in staat om haar marktaandeel aanzienlijk te vergroten en geografisch uit te breiden in Europa en schaalvergroting te versnellen.

Fashionette is in 2008 opgericht noteerde in 2020 een omzet van bijna 95 miljoen euro en groeide met dertig procent. De omzet wordt tot nu toe vooral in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk gerealiseerd.

Snelle groei

Wat in 2006 voor Monteban begon met een budget van amper tienduizend euro om een website in de markt te zetten om horloges, sieraden, zonnebrillen, tassen en accessoires online te verkopen is de laatste jaren enorm gegroeid. Een omzet van twee miljoen euro in 2013 is afgelopen jaar doorgegroeid naar een omzet van bijna 27 miljoen euro.

Niet bezig met verkoop

Het succes bleef niet onopgemerkt en vorig jaar zochten de eigenaren van Fashionette contact. Monteban hierover. ‘Ik was zelf helemaal niet bezig met verkoop. Het gaat heel goed met ons bedrijf en we hebben met elkaar veel plezier van waar we mee bezig zijn. Ik heb me verdiept in wat ze doen en toen een aantal keren afgesproken.’

ik kreeg al snel door dat wat zij doen e-commerce next level is Sebasion Monteban, directer/eigenaar Brandfield

'Wij sprongen eruit'

Monteban raakte snel overtuigd. ‘Het zijn twee jongens die bij Amazon gewerkt hebben en ik kreeg al snel door dat wat zij doen e-commerce next level is. Daar kan ik nog een hoop van leren. Er zijn uiteraard meer partijen die hetzelfde doen, maar wij sprongen er in Nederland voor hen uit. Dat maakt me wel trots.’

Directeur en eigenaar van Brandfield Sebastian Monteban (Foto: Theo Sikkema RTV Noord)

Veel overeenkomsten tussen beide bedrijven

Ergens vorige zomer tijdens een bijeenkomst in Düsseldorf wist Monteban zeker dat het tot een deal moest komen. ‘Toen hadden we een gesprek met de CEO Daniel Raab en de lijst met overeenkomsten tussen beide bedrijven was zo lang dat de synergie kansen enorm zijn.’ Monteban heeft zelf vijfennegentig procent van de aandelen en een compagnon heeft de resterende vijf procent in bezit.

Door deze samenwerking aan te gaan krijgen we toegang tot een nieuw podium Sebastian Monteban over de verkoop van zijn snelgroeiende bedrijf

Nieuw podium

Brandfield doet veel met eigen labels en daar ziet Monteban ook kansen. ‘We zijn nu marktleider in de Benelux en Duitsland is een interessante markt voor ons. Door deze samenwerking aan te gaan krijgen we toegang tot een nieuw podium. Daar word ik wel blij van.’

En door corona krijgt de omzet een extra impuls. ‘Je hebt een versnelde verschuiving gezien naar online. Keert de oude situatie straks terug? Ik weet het niet. E-commerce wordt steeds belangrijker en met de verkoop zijn we er nog meer klaar voor.’ ’ Overigens behelst het concept van Brandfield ook een aantal fysieke winkels, waaronder in Breda en in Eindhoven.

Geen champagne

Monteban verwacht op korte termijn geen veranderingen. Hij blijft samen met het huidige management de directie voeren en de honderd medewerkers blijven hetzelfde werk doen. ‘Toen we gisteravond om half tien de handtekening gezet hadden hebben we via een call direct het personeel ingelicht. Jammer dat we het niet met elkaar met champagne konden vieren, want we doen het samen.’

De overname vindt formeel per 1 juli aanstaande plaats. Wat daarna gaat gebeuren qua samenwerking en integratie moeten de partijen nog met elkaar bespreken. ‘Het management van Brandfield blijft in elk geval actief betrokken. Ik heb er nog hartstikke veel plezier in.’

