Plan voor 2100 woningen en mountainbikepark tussen ringweg en Meerstad

Het moet een 'groene wijk' worden, als het aan wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) ligt. 'Ter vergelijking: het Suikerterrein is ongeveer even groot, maar daar komen 5.000 woningen. Hier komen er 2.100.'

Het te ontwikkelen gebied (Foto: Gemeente Groningen)

Stedelijk karakter

Wel moet de wijk stedelijker aan gaan voelen dan Meerstad, dat 'haast dorps' is, volgens de wethouder.

'Er komen geen flats van 50 of 70 meter hoog, al gaan we in de buurt van et P&R-terrein misschien iets meer de lucht in. De wijk wordt een mix van appartementen en grondgebonden woningen, met daartussen veel groen.'

Betaalbaar voor gewone stadjer

Intussen moet de wijk moet wel betaalbaar zijn voor de 'gewone Stadjer', vindt het stadsbestuur.

'Huizen worden te duur, dat is echt een probleem', zegt Van der Schaaf. 'Er komen hier ook duurdere woningen, maar er moeten ook echt sociale huurwoningen komen, en woningen voor de politieagent en de verpleegster. Dit is een wijk waar dat goed kan.'

Op de vraag hoe de wijk betaalbaar blijft in een periode waarin de huizenprijzen maar blijven heeft de wethouder nog geen panklaar antwoord. 'Daarover moeten we echt met de gemeenteraad in gesprek. Maar wie weet gaan we de sociale koopwoning weer in het leven roepen.'

Mountainbikepark

In de wijk komt ook ruimte voor een mountainbikepark. 'Een langgekoesterde wens van een groep mountainbikers komt in vervulling', zegt wethouder Inge Jongman (ChristenUnie).

Illustratie van het skillspark (Foto: Gemeente Groningen)

Dat park moet er komend jaar al liggen, en komt vlak naast P+R Meerstad. 'Het ligt er voor een periode van tien jaar, en daarna verhuist het mogelijk naar een andere plek in de richting van Harksteder Broeklanden.'

Naar voren gehaald

De plannen voor de wijk zouden volgens wethouder Van der Schaaf oorspronkelijk aan het eind van dit decennium ontwikkeld worden. Inmiddels is het de bedoeling om over ongeveer drie jaar te beginnen met bouwen.

Slokt de stad nu dorpen op?

Met de komst van de nieuwe wijk groeit de stad weer een stukje. Volgens de wethouder zorgt dat voor enige angst in Middelbert en Engelbert: 'mensen daar zijn bang dat deze nieuwbouw hun dorpen opslokt.'

'Maar wat mij betreft gebeurt dat absoluut niet. Er wordt gebouwd hier, maar we blijven op ruime afstand van die dorpen. En dat blijft ook zo.'

