Het zwemseizoen is geopend, maar elk zwembad doet het anders

Zwembad Barkhoorn in Westerwolde opent de buitenbanen direct, zodat er weer kan worden gezwommen. 'Net als vorig jaar hebben we veiligheidsvoorschriften die we bij binnenkomst duidelijk maken en daar blijven we tijdens het bezoek waakzaam op. Zo hopen we dat het net zo soepel loopt als vorig jaar', zegt woordvoerder Albert van Amerongen.

Tropiqua wacht nog even af

In Veendam is het zwembad Tropiqua daarentegen nog niet bezig met de voorbereidingen van een opening: 'Wij wachten de nieuwe persconferentie af, op het moment kunnen wij nog niet open'. aldus woordvoerder Gerrie Hoving.

De buitenbaden van Tropiqua zijn namelijk te klein om mensen baantjes te laten trekken, het is bedoeld als recreatief bad. 'Schoolzwemmen en particuliere zwemles mag wel doorgaan. We hopen snel open te gaan, maar gezien de cijfers zal dat lastig worden. Als het weer mag, zijn we er klaar voor!'

Het buitenbad in Veendam is niet geschikt voor het trekken van baantjes (Foto: Eigen foto)

'Verzoek voor recreatief zwemmen'

Bij zwembad De Dinge in Uithuizen zijn de buitenbaden al vanaf vorige week zaterdag geopend. Volgens Rita Westerman gaat dat net als andere jaren: 'Op dit moment hebben we alleen bezoekers voor baantjes zwemmen en zwemles. Zij reserveren een tijdsblok en mogen dan komen.'

Het zwembad kan nog niet open voor recreatief zwemmen: 'We gaan deze week een verzoek insturen bij de veiligheidsregio om weer voor twee dagen in de week recreatieve zwemmers te ontvangen.'

Afwachten

Of dat verzoek wordt geaccepteerd, is afwachten: 'We hebben in ieder geval geluk met het weer, met 10-12 graden wordt er toch nog niet recreatief gezwommen. Zo houden we het nog wel even vol.'

Zwembad De Woldzoom in Doezum is ook al een week open voor baantjes trekken op afspraak. Kinderen tot en met 18 jaar mogen ook komen zwemmen met een begeleider. Nu het 1 mei is, verandert er voor hen weinig.

