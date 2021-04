Bonden bereiken onderhandelingsresultaat met Tejin Aramid

Het resultaat van de onderhandeling wordt vrijdagmiddag aan de stakende leden in Emmen en Delfzijl voorgelegd, waarna een stemming zal volgen.

Tot zondag de tijd om te stemmen

Die stemming wordt schriftelijk vastgelegd. Leden hebben tot zondag 18.00 uur de tijd om te stemmen. Als de leden 'voor' het onderhandelingsresultaat stemmen, wordt de staking opgeschort. Als de leden 'tegen' stemmen, gaat de staking door.

Resultaat van onderhandeling

In het resultaat wordt onder andere gesproken over een cao met alle vier de partijen (dus ook FNV en CNV), een eenmalige uitkering van 1100 euro voor 2020 (als dank voor de inzet in coronatijd) en doorbetaling van bepaalde diensten in stakingstijd (wanneer voor wordt gestemd).

Vervanging bij ziekte

Ook is er een akkoord bereikt over het zogeheten STER-plan. Dat ging onder meer over het vervangen van zieken en gepensioneerden. Ook zijn er afspraken gemaakt over het beter betrekken van medewerkers en medezeggenschap bij de STER-regeling en de mogelijkheid om uitzendkrachten op te leiden.

Het onderhandelingsresultaat is bereikt na een informeel overleg donderdagavond in het Van der Valk hotel in Zwolle. Daar zaten FNV, CNV en de directie van Teijin Aramid met elkaar om tafel.

