Zeven jaar cel voor man die Griekse restauranthouder om het leven bracht (update)

Robin P. (24) heeft volgens de rechtbank in Groningen vorig jaar augustus de Griekse restauranthouder Lazoros Kounatidis op straat doodgestoken in Hoogkerk. P. moet hiervoor zeven jaar de cel in.

De twee andere betrokkenen, Alex van der V. (23) en Nico P. (51) hebben volgens de rechter niet gestoken, maar zijn wel schuldig aan mishandeling van het slachtoffer.

De rechtbank rekent het Robin P. zwaar aan dat hij geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden. Ook houdt de rechtbank rekening met het feit dat het slachtoffer de eerste klappen uitgedeeld heeft.

Van der V. is veroordeeld tot zeven maanden cel en Nico P. tot vijf maanden gevangenisstraf wegens openlijk geweld. Zij hebben hun straf al in voorarrest uitgezeten en komen direct vrij.

Eerder eiste Openbaar Ministerie acht jaar cel tegen het drietal, omdat ze volgens de officier van justitie schuldig waren aan medeplegen. Geen van hen had actief iets gedaan om te voorkomen dat Kounatidis zou sterven.

Robin stak, de anderen sloegen

De rechtbank gaat daar niet in mee. Volgens de rechters heeft Robin P. de fatale steken toegebracht. Getuigen verklaren dat. Nico P. heeft het slachtoffer geslagen met een honkbalknuppel, zo oordeelt de rechtbank op basis van dna, maar die klappen hebben niet tot de dood van het slachtoffer geleid. Van der V. heeft het slachtoffer ook mishandeld: hij heeft hem toen hij wegstrompelde nog klappen gegeven.

Messteken

In de nacht van 15 op 16 augustus werd Kounatidis, eigenaar van een Grieks restaurant in de stad, doodgestoken op straat in Hoogkerk na een uit de hand gelopen ruzie en vechtpartij. De restauranthouder kwam door twee messteken in de rug om het leven. Het moordwapen is nooit gevonden.

