Jan Nieboer in beroep tegen veroordeling dreigbrieven, Jan H. niet

Hij had het al aangekondigd, maar na overleg met zijn advocaat zet Jan Nieboer door: hij gaat in hoger beroep tegen de veroordeling voor het versturen van dreigbrieven naar windmolenbouwers.

Dat meldt RTV Drenthe.

De rechtbank in Assen veroordeelde Nieboer en medeverdachte Jan H. twee weken geleden tot één jaar celstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

'Ik wil niet veroordeeld worden voor iets wat ik niet heb gedaan. Ik heb geen bijdragen geleverd aan dreigbrieven. Als dat zo geweest zou zijn, dan was er wel bewijs gevonden', reageert de 63-jarige anti-windmolenactivist uit 2e Exloërmond. 'Politie en justitie hebben drie jaar onderzoek gedaan en ze hebben niet meer gevonden dan afgeluisterde gesprekken.'

'Jan H. neemt zijn verlies'

H. (59) legt zich wél neer bij zijn straf. Het grote verschil met Nieboer is dat de Groninger een half jaar in voorarrest heeft gezeten. Dat wordt verrekend met zijn straf, waardoor hij niet terug de cel in hoeft. Nieboer zat zes weken in voorarrest en zou nog 4,5 maand moeten zitten als hij zich neerlegt bij de straf.

H. zat langer vast omdat hij aanvankelijk ook werd verdacht van het dumpen van asbest op verschillende plekken in Groningen om ondernemers af te schrikken. Na een half jaar vond het Openbaar Ministerie dat daarvoor toch te weinig bewijs was en mocht hij naar huis.

'Ondanks dat hij stelt onschuldig te zijn, is het naar zijn mening genoeg geweest. Hij wil verder met zijn leven en neemt zijn verlies', zegt H.'s advocaat Evert Kuiters. 'De impact van de afgelopen twee jaar is groot geweest op hem en zijn naasten. Op deze wijze kan er definitief een streep onder zijn zaak worden gezet.'

Nieboer: 'Ik wil vrijgesproken worden'

Bij het gerechtshof in Leeuwarden kan het met Nieboers zaak weer alle kanten op. Dat betekent ook dat de kans bestaat dat Nieboer een hogere straf krijgt en dat hij forse schadevergoedingen aan gedupeerde ondernemers moet gaan betalen, die de rechtbank nu niet heeft toegekend. Dat risico neemt hij op de koop toe. 'Ik wil vrijgesproken worden. Als dat bij het hof ook niet gebeurt, gaan we in cassatie bij de hoge raad.'

Maar hij gaat er wel van uit dat hij wordt vrijgesproken, zegt hij stellig. 'Ik ga ervan uit dat recht wordt gedaan aan de feiten. Andersom redenerend: als ik het wél had gedaan, had ik me neergelegd bij mijn straf. Maar nu is het zo dat ik, als ik erin berust, eigenlijk toegeef dat ik schuldig ben en dat ben ik niet.'

Waarom schrijven we Jan Nieboer en Jan H.? In de artikelen over de windmolenverdachten noemen we de ene verdachte bij de volledige naam en de andere niet. Dat roept wellicht vragen op. Verdachte Jan Nieboer wordt wel met zijn volledige naam genoemd, omdat Nieboer de voorman was van actiegroep Platform Storm. In die rol trad hij geregeld op in de media. Medeverdachte Jan H. was in het verleden actief als woordvoerder van actiegroep Storm Meeden, maar dat was hij al geruime tijd niet meer. Jan H. heeft tijdens de rechtszaak aangegeven dat hij het niet nodig vindt dat zijn gezicht op beeldmateriaal geblurd wordt. Bij de uitspraak gaf hij aan dit wel weer te willen.

