Zo ziet het nieuwe Market Hotel aan de Grote Markt er van binnen uit

The Market Hotel, zoals de officiële naam luidt, is het vijftiende hotel van eigenaar WestCord Hotels.

Vernieuwde oostwand Grote Markt nu klaar

Met de opening van The Market Hotel is de vernieuwde oostwand van de Grote Markt klaar. Eerder kreeg studentenvereniging Vindicat al een nieuw onderkomen op de hoek van de markt, aan de kant van de Martinitoren. Ook werd de Naberpassage ingericht tot Naberstraat, vernoemd naar verzetsstrijder Casper Naber

Gevels met bakstenen uit Oude Pekela

Via een publieksstemming tijdens het Lets Gro-festival in 2017 konden Groningers stemmen op drie verschillende ontwerpen voor een hotel. De keuze viel op het plan van de Berlijnse architect Thomas Müller, die gebruikmaakt van klassieke trapgevels. De bakstenen voor de gevel zijn gemaakt in Oude Pekela, het geboortedorp van Westcord-oprichter Harry Westers.

Het gebouw is gasloos en aardbevingsbestendig gebouwd. De helft van het dak bestaat uit zonnepanelen.

De receptie van het Market Hotel aan de Grote Markt (Foto: Westcord Hotels)

Restaurant vernoemd naar Willem Albert Scholten

The Market Hotel heeft op de begane grond een restaurant met twee terrassen, één aan de Grote Markt en de ander aan de Nieuwe Markt, bij het Forum. Het restaurant is vernoemd naar Willem Albert Scholten, die van 1881 tot 1892 op de plek woonde waar nu het hotel staat. Scholten was de eerste multinational, met zijn fabrieken in de aardappelmeelindustrie.

Een van de hotelkamers van het Market Hotel aan de Grote Markt (Foto: Westcord Hotels)

Aan het dakterras wordt nog gewerkt

Het dakterras met bar en zitplaatsen is nog niet klaar. Daar wordt na de oplevering van het pand verder aan gewerkt. Het terras met is dan ook toegankelijk voor mensen die niet in het hotel verblijven.

De ingang van het hotel bevindt zich overigens niet aan de Grote Markt, maar in de Naberstraat. De entree aan de Grote Markt en de Nieuwe Markt worden als ingang van het restaurant gebruikt.

