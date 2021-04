Buijs: ‘Zo snel mogelijk de play-offs veiligstellen’

Danny Buijs had vrijdagmiddag slechts een kort moment om de aanwezige media te woord te staan na de training van FC Groningen. De oefenmeester is al dagen niet lekker, ondergaat een kuurtje en wil zijn stem zoveel mogelijk sparen. ‘Ik ben wat ziekjes aan het worden, maar gelukkig negatief getest op corona’, zegt Buijs.

De trainer is niet de enige die met griepverschijnselen kampt. ‘Alessio da Cruz was deze week ziek, Sem Schreck is ziek en Per Kristian Bratveit was ook een paar dagen ziek. Daarnaast hebben we nog één of twee jongens die wat verkouden en niet helemaal okselfris zijn.’

Arjen Robben hoort daar niet bij. De aanvaller beleefde een goede trainingsweek, nadat hij de wedstrijd tegen PSV aan zich voorbij liet gaan. Vrijdag trainde de aanvaller een half uurtje mee op het veld. ‘Lekker een half dagje’, grapte Robben toen hij naar binnen liep. Mocht hij zaterdag de training goed doorkomen dan zit hij zondag bij de selectie.

Gudmundsson niet inzetbaar

Dat geldt niet voor Gabriel Gudmundsson. De vleugelverdediger viel in de wedstrijd tegen PSV uit met een enkelblessure en is tegen Sparta dus niet inzetbaar.

Het is inmiddels niet voor het eerst dat de Zweed vanwege een blessure niet kan spelen. ‘Het is de afgelopen twee jaar geen speler geweest waar we op konden bouwen’, vindt Buijs. ‘Dat zijn de feiten. Een speler waar je op kan bouwen moet op den duur ook voor een langere periode structureel belastbaar zijn en kunnen leveren wat hij moet leveren. Dat is bij Gabriel niet het geval, want hij is al twee jaar lang structureel geblesseerd. Hij speelt een paar wedstrijden en is weer geblesseerd. Dat maakt het verdomd lastig. Vervelend voor hem, maar voor ons is het ook strontvervelend kan ik je vertellen.’

Door de afwezigheid van Gudmundsson keert Bart van Hintum terug in de basis en hetzelfde geldt voor Patrick Joosten. Daniël van Kaam neemt tegen Sparta plaats op de bank. ‘We willen nu zo snel mogelijk een play-off plek veiligstellen’, gaat Buijs verder. ‘Dan kunnen we daarna hopelijk doorbouwen.’