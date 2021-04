Prijs die betaald wordt voor koolzaad is extreem hoog

Misschien heb je het al gezien: Groningse akkers die volstaan met koolzaad. Het zijn er steeds minder, maar her en is het goudgele gewas in bloei gekomen. Het ziet er naar uit dat boeren die dat koolzaad hebben dit jaar spekkoper zijn. Hoe komt het dat de prijs zo hoog is? En wat hebben de boeren daar aan?

Minder koolzaad

'Het areaal koolzaad in Europa is fors ingekrompen', weet Kees Maas van DCA, het Diensten Centrum Agrarische markt. 'Er is 90.000 hectare minder ingezaaid dan vorig jaar. Dat komt deels doordat in Europa sommige bestrijdingsmiddelen niet meer mogen worden gebruikt, waardoor de opbrengst onzeker wordt. Boeren kiezen dan liever voor mais, tarwe of uien. En in de landen waar veel koolzaad wordt geteeld, zoals Canada en Oekraïne, hadden de boeren te maken met hitte en droogte.'

Een akker met koolzaad bij Midwolda (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

De vraag is heel groot, omdat er relaief weinig soja is Kees Maas - DCA

Vraag en aanbod

'Tegelijkertijd is de vraag juist heel groot, ook omdat er relatief weinig soja is.', vervolgt Maas. 'China koopt heel veel grondstoffen in. Door de Afrikaanse varkenspest is een groot deel van de vele miljoenen varkens daar geruimd, en omdat ze daar de veestapel weer opbouwen hebben ze veel voer nodig. Er is dus veel vraag en weinig aanbod. Het gevolg is dan paniek, waardoor de prijs omhoog schiet.'

Hoge prijs werkt door

Akkerbouwer en varkenshouder Adri Boonman in Midwolda is één van de weinige boeren die nog wél koolzaad op het land heeft staan. Boonman kiest voor het goudgele gewas omdat het werk rond het koolzaad beter in het schema van zijn bedrijf past dan bijvoorbeeld de teelt van uien.

Er is bijna geen voorraad, maar er is ook bijna geen handel Adri Boonman - akkerbouwer

Hij nuanceert echter het beeld dat hij nu in één keer binnen kan lopen met zijn koolzaad: 'Kijk, de prijs is nu zo hoog omdat er bijna geen koolzaad op voorraad is, maar daardoor is er nu ook bijna geen handel. Ikzelf heb ook niets op voorraad. Ik denk wel dat de prijs ook doorwerkt in de nieuwe oogst aan het eind van de zomer, maar dat is voorlopig nog afwachten.'

Prachtige plaatjes

Hoge prijs of niet, het koolzaad levert de komende tijd weer prachtige plaatjes op, met name in Oost-Groningen. Boonman: 'Ik denk dat het rond Hemelvaartsdag en moederdag op z'n mooist is.'

