Westerkwartier herdenkt oorlogsslachtoffers met fietsroutes

De routes zijn tussen de achttien en dertig kilometers lang en voert de fietser langs meer dan veertig plekken in Westerkwartier. Het idee voor de routes ontstond toen de herdenkingscomités in Westerkwartier de koppen bij elkaar staken. Omdat er vanwege corona geen herdenkingsbijeenkomsten zijn ontstond dit alternatieve plan. In Aduard stonden al dergelijke palen en dat idee werd overgenomen.

De QR-code verwijst naar het levensverhaal van deze vijf oorlogsslachtoffers (Foto: Jan Been/RTV Noord)

In de voormalige gemeente Marum staan tien plaquettes, vertelt Jan Willem Hesselink van de Stichting Oranjecomité en Bevrijdingsfeest Marum. 'Ze staan onder meer bij boerderijen op de Haarsterweg. Daar werden op 3 mei 1943 door de bezetter zestien bewoners opgepakt die in het nabijgelegen Trimunt werden doodgeschoten.'

'Op de plaquettes zie je hun foto's en als je de QR-code scant met je smartphone dan krijg je het verhaal van die dramatische gebeurtenis te zien. Zo willen we de geschiedenis levend houden en de slachtoffers een gezicht geven,' aldus Hesselink.

Gefusilleerde mannen

Ook op de voormalige trambaan net buiten Marum naast de snelweg A7 staat een herinneringspaal. Hier wordt het verhaal verteld van de vijf mannen die 8 december 1944 op deze plek door de bezetter werden gefusilleerd. Dat gebeurde als vergelding voor een aanslag op de tram door het verzet.

De vermoorde mannen waren geen inwoners van Marum, maar vijf willekeurige mannen die gevangen werden gehouden in het Huis van Bewaring in Groningen. De QR-code verwijst onder meer naar het levensverhaal van Bernardus ter Horst uit Bedum die hier werd vermoord.

Monument en plaquette aan de voormalige trambaan (Foto: Jan Been/RTV Noord)

De Marummer route voert ook langs de begraafplaats bij de Romaanse Kerk. Hier staat een monument ter nagedachtenis aan alle inwoners van de voormalige gemeente Marum die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Hesselink: 'We hopen op deze manier toch een waardige herdenking te kunnen houden. Bezoekers kunnen zelf beslissen wanneer en waar ze dat willen doen.'

De fietsroutes zijn gebundeld in een boekje dat vanaf 4 mei is af te halen bij de afgiftepunten van de milieuzaak in de gemeente Westerkwartier.



