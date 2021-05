Na 51 jaar stopt kappersduo, maar de scharen gaan niet met pensioen

Ballonnen hangen aan de voordeur en de champagne staat op tafel bij de entree. Een feestelijke dag is het, maar ze stoppen met een dubbel gevoel.

Genieten van een 'ander soort vrijheid'

Terwijl Carlo de laatste klanten aan het knippen is, zit Stieneke te werken in haar kantoor en rekent ze nu en dan af met klanten. Ze is overweldigd door alle lieve reacties, kaarten en bossen bloemen die het echtpaar de afgelopen weken heeft gekregen. Maar voor hen is het toch echt tijd om de stekker uit het bedrijf te trekken. Beiden zijn ze achter in de zeventig en willen nu genieten van ‘een ander soort vrijheid', zoals Carlo het noemt: zeilen.

Later met pensioen dan gewild door aardbevingsschade

Een jaar geleden waren we ook op bezoek bij het echtpaar. Carlo en Stieneke wilden toen ook wel met pensioen gaan, maar dit konden ze niet vanwege aardbevingsschade aan hun pand. Die moest eerst worden afgehandeld, voordat het gebouw aan de Hoofdstraat verkocht kon worden.

Ondanks dat deze schade nog steeds niet helemaal is afgehandeld, gaat het bejaarde echtpaar nu toch met pensioen. 'Vorig jaar waren we er gewoon nog niet aan toe', legt Stieneke uit. 'De schade-afhandeling is nu verder en we hopen dat we dat straks echt achter ons kunnen laten.'

In september beginnen Carlo en Stieneke met de verkoop van de inventaris. Tegen die tijd hopen ze ook verder in het schade-afhandelingsproces te zijn, zodat ze ook hun pand kunnen verkopen.

De kapperszaak van Carlo en Sieneke Goddijn. (Foto: Google Streetview)

Knippen en een praatje horen bij elkaar

Carlo is als tiener begonnen met knippen. ‘Ik heb het geluk gehad dat ik bij de beste leermeester in Groningen, misschien wel van het hele noorden, terecht kwam’, legt hij uit. 'Als je begint te werken, ligt het er ook aan waar je komt te werken. Dat bepaalt de rest van je toekomst. Voor mij wel.'

De kapper is een echte liefhebber van het vak. Het contact met de klanten zal hij het meest gaan missen. Dat in combinatie met het knippen of kleuren van een kapsel is wat het beroep zo leuk maakt, meent Carlo. ‘Het één kan niet zonder het ander.’

Els Janssen is één van de laatste vijftien klanten die geknipt worden door Carlo. Jammer vindt ze het dat het echtpaar stopt. ‘Maar ik begrijp het ook wel’, meent ze. ‘Zij moeten ook lekker van elkaar genieten. Lekker samen zeilen.’ Een nieuwe kapper heeft ze nog niet op het oog, maar Carlo laat haar niet weg gaan zonder nog enkele tips te geven.

Scharen gaan niet met pensioen

Vrijdag proost het echtpaar samen met de klanten op de ‘andere soort vrijheid’ die ze tegemoet gaan. Deze zomer gaan ze varen in Zeeland. In september komen ze terug om alle zaken af te handelen, zoals de verkoop van het pand. De scharen worden niet weggegooid. Die gaan mee op het zeilschip. Als daar nog iemand geknipt moet worden, dan is het de gepensioneerde Carlo Goddijn die hem of haar kan helpen.

