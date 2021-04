Woningbouw Rundehaven kan door

Bewoners van de Rundezoom in de wijk Rundehaven in Ter Apel hebben bot gevangen bij de Raad van State.

De buren hoopten de bouw van woningen tegenover hun huizen tegen te houden. Vrijdag wees de Raad van State het schorsingsverzoek af dat ze tegen het bestemmingsplan hadden ingediend.

De uitspraak van de Raad van State is voorlopig. Later dit jaar wordt het bestemmingsplan van Westerwolde definitief beoordeeld door de Raad van State in de bodemprocedure.

Bouwen in het groen

In de tussentijd mag er nu wel gebouwd gaan worden. Het bestemmingsplan laat veertig extra woningen in de wijk toe. De bewoners van de Rundezoom hebben vooral bezwaar tegen de bouw van drie woningen in het groen aan de overkant van de Rundezoom. 'Het begint één grote betontoestand te worden', zei een van de hen twee weken geleden op de zitting.

Ze vrezen ook voor wateroverlast. Door de woningbouw vervalt de berm en vermindert de regenwaterafvoer. De Raad van State stelt dat in het plan een grote waterpartij is opgenomen. Daar komt het hemelwater van de nieuwe woningen en verharding in terecht. De berm is niet nodig.

De bewoners vrezen daarnaast dat de weg te smal wordt. Volgens de Raad van State blijft de Rundezoom ook breed genoeg voor verkeer en hulpdiensten.

