UMCG kan spoedeisende zorg niet meer aan; meer operaties uitgesteld

Het ziekenhuis neemt het besluit, omdat er de afgelopen dagen een aantal keer geen ruimte meer was voor een patiënt die acute zorg nodig had. ‘Dat hebben we opgelost met hulp van andere ziekenhuizen of door een andere operatie uit te stellen’, zegt woordvoerder Lex Kloosterman.

Geen ruimte meer

Maar die ruimte is er niet meer. Vrijdagochtend kondigde bijvoorbeeld Treant Zorggroep, met vooral ziekenhuizen in Drenthe, aan dat het meer operatiekamers sluit en geen patiënten meer kan overnemen.

Daarom stelt het UMCG nu operaties uit die al gepland waren en binnen zes weken moeten gebeuren. De komende 1,5 week worden dagelijks drie tot vijf operaties afgezegd. Ook gaan geplande transplantaties niet door. Zo blijft er ruimte voor acute zorg en zorg die binnen twee weken moet zijn gegeven aan een patiënt.

‘We zeiden na de eerste golf: dit niet weer’

De situatie doet denken aan de eerste golf van het coronavirus, toen een groot deel van de zorg werd stilgelegd. ‘Toen hebben we gezegd: dit niet weer’, zegt Kloosterman. ‘Maar nu moet het dus in elk geval deels wel weer.

‘We stellen nu zorg uit die we eigenlijk niet willen uitstellen. Daarbinnen moeten we nu toch verder onderscheid in gaan maken’, zegt Kloosterman. Daarmee nemen automatisch de kansen op gezondheidsschade toe. ‘Een tumor kan bijvoorbeeld erger worden, en het is denkbaar dat een patiënt uiteindelijk echt moet worden geholpen. Maar er is geen andere keus’.

‘Code zwart komt dichterbij’

Met het besluit van het UMCG komt ook ‘code zwart’ dichterbij, waarschuwt het ziekenhuis. Dat is een landelijke situatie waarin ziekenhuizen moeten kiezen welke patiënten wel en niet acuut kunnen worden behandeld. De minister voor Medische Zorg kondigt dat af. De capaciteit in het hele land is dan volledig benut en er zijn dan geen mogelijkheden meer om de continuïteit van de zorg te waarborgen.



Voorlopig is het nog niet zo ver. Maar ziekenhuizen rekenen ook al op een toename van patiënten door de versoepelingen en drukte op Koningsdag. Het besluit van het UMCG geldt in elk geval voor de meivakantie. Of er daarna meer lucht komt is nog niet te zeggen en wordt dagelijks bekeken.

