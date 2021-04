Het Hogeland wil visie voor leegkomende kerkgebouwen

Hierin moet komen te staan wat er met leegkomende kerkgebouwen gaat gebeuren. 'Ook in Het Hogeland is sprake van ontkerkelijking en bevolkingskrimp. Daarmee komt de rol van kerkgebouwen in de toekomst in een ander perspectief te staan', laat wethouder Eltjo Dijkhuis weten.

Het college wil samen met de gebruikers van het gebouw bekijken of de functies van het gebouw verbreed kan worden. Daarvoor worden er gesprekken gevoerd met kerkgemeenten, genootschappen, eigenaren van kerkgebouwen, historische verenigingen en andere betrokkenen.

Niet bemoeien met kerkzaken

'We willen graag in gesprek om na te gaan hoe we het rijke erfgoed voor de toekomst zeker kunnen stellen', aldus Dijkhuis. 'Het spreekt natuurlijk voor zich dat we ons als gemeente niet mengen in het kerkelijk leven. We kijken puur vanuit de ruimtelijk ordening-hoek en de leefbaarheid naar de gebouwen en eventuele leegstand daarvan.'

Ook moet duidelijk worden wat de status is van de twintig kerkgebouwen in de gemeente die geen monument zijn. 'Daar zitten ongetwijfeld ook exemplaren bij die het behouden waard zijn. Het Hogeland is bijzonder rijk aan schitterende kerkgebouwen. Dat bezit is het behouden meer dan waard. Ook in een veranderende toekomst', besluit Dijkhuis.

