Alessio da Cruz ziet geen toekomst bij FC Groningen

‘Ik heb dat meerdere malen laten weten’, vertelt Da Cruz. De vleugelaanvaller heeft inmiddels meerdere gesprekken gevoerd met technisch directeur Mark-Jan Fledderus. ‘Fledderus blijft aangeven ervoor open te staan om me langer bij FC Groningen te houden. Dat is best lastig voor me, omdat ik graag terug wil naar Italië. Ik probeer me daar nu een beetje vanaf te sluiten en het in Groningen zo goed mogelijk af te sluiten.’

Met de beste bedoelingen

Aan het begin van dit seizoen werd de rechtspoot dus gehuurd van Parma, met een optie tot koop. Da Cruz kwam tot nu toe twintig wedstrijden in actie waarin hij twee keer wist te scoren.

‘Ik kwam hier met de beste bedoelingen naar toe’, gaat Da Cruz verder. ‘In het begin ging het ook heel aardig, maar ik kreeg een terugval en raakte daarna geblesseerd. Op een enkele wedstrijd na heb ik daarna mijn niveau ook niet meer gehaald.’

Het komt er hier gewoon wat minder uit Alessio da Cruz

Dat is ook de reden dat de Almeerder het liefst vertrekt bij FC Groningen. ‘Ik ben realistisch’, vervolgt Da Cruz. ‘Het komt er hier gewoon wat minder uit. Volgend seizoen wil ik ergens spelen waarvan ik bijna zeker weet dat het eruit gaat komen. In Italië is het er bij mij altijd uitgekomen. Daarom wil ik voor zekerheid gaan en graag terug naar Italië. Dat hoeft niet per se Parma te zijn. Ik zou het liefst ergens met een schone lei beginnen.’

Alessio heeft feitelijk een vierjarig contract getekend Mark-Jan Fledderus - technisch directeur

Ligt nog niet zo simpel

Toch ligt dat nog niet zo simpel, laat Fledderus weten.

‘We hebben afgelopen zomer eigenlijk een vierjarig contract getekend tussen FC Groningen en Alessio da Cruz. Dat bestond uit een huurperiode van één jaar met daarna een driejarig contract als de optie werd gelicht. Wij hebben met Parma afgesproken dat we tot juni de tijd hebben om de optie te lichten. Daarna gaat het driejarige contract in. Feitelijk heeft Alessio een vierjarig contract getekend en bepaalt FC Groningen of het bij één jaar blijft of met drie jaar wordt verlengd. Uiteraard is het belangrijk om te kijken hoe alle partijen erin staan en daar zullen we de komende periode met elkaar over in gesprek gaan.’

Geschorst

Komende zondag is Da Cruz geschorst en dus niet inzetbaar als FC Groningen het opneemt tegen Sparta. De aanvaller hoopt het seizoen en zijn tijd in Groningen mooi af te kunnen sluiten. ‘Ik blijf me uiteraard volledig inzetten, en zal er alles aandoen om de play-offs met Groningen te winnen.’

