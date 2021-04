Extra geld uit Den Haag voor verduurzamingsregeling

Dat meldt minister Bas van 't Wout (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer.

Goedmakertje

De regeling werd in 2017 ingesteld als goedmakertje voor de trage en stroperige afhandeling van de aardbevingsschade. Er was in totaal ruim 89 miljoen euro voor beschikbaar. Voor dit jaar was het subsidieplafond 21 miljoen euro, maar door een onverwachte hoog aantal aanvragen is dat geld nu al op.

Het kabinet haalt daarom een bedrag van ruim 14 miljoen euro, dat voor volgend jaar gereserveerd stond, naar voren en schuift een bedrag van 2,5 miljoen euro dat in 2020 is overgebleven door naar dit jaar. Daarmee kan de regeling tot en met mei worden voortgezet.

Ongebruikelijk

Hoewel het perspectief voor de Groningers volgens Van 't Wout is verbeterd, onder meer dankzij een betere schadeafhandeling en het besluit de gaswinning zo snel mogelijk te beëindigen, wil het kabinet de subsidieregeling nog niet afschaffen. Daar zou een volgend kabinet over moeten beslissen. Maar voortzetting is alleen mogelijk als er nu extra geld voor komt.

Daarom wordt, naast de hierboven genoemde verschuivingen, nog eens 40 miljoen euro vrijgemaakt, zodat de regeling in ieder geval tot en met oktober in stand kan worden gehouden. 'Het is ongebruikelijk voor het kabinet om in zijn demissionaire staat een dergelijk besluit te nemen', erkent Van 't Wout. 'Maar de situatie in Groningen vraagt om voortvarend handelen.'