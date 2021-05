Delfzijls Harmonie Orkest krijgt Koninklijke Erepenning bij 125-jarig bestaan

Op 30 april 1896, precies 125 jaar geleden, kwamen een aantal mannen samen met het idee om een muziekvereniging op te richten.

‘Na enige besprekingen wordt met algemene stemmen besloten tot het oprichten van een harmonievereniging,’ lezen we in de eerste notulen van die vergadering. ‘En dat is het nog steeds,’ zegt Mulder trots.

'We willen mensen verblijden'

Het Delfzijls Harmonie Orkest heeft een tijdje een overstap gemaakt naar een fanfare orkest, maar ondertussen is het alweer meer dan twintig jaar een harmonie orkest. ‘Als fanfare heb je alleen koperblazers, maar als harmonieorkest heb je ook houtblazers, zoals klarinettisten en fluitisten.’

Samen muziek maken, aanwezig zijn bij evenementen en vooral mensen verblijden, dat is waar DHO volgens Mulder voor staat. ‘We zijn ontzettend trots op ons 125-jarig bestaan, we hebben ook veel leden die al jaren lid zijn. Twee leden zijn zelfs al meer dan zestig jaar actief bij ons!’, vertelt Mulder.

Ondertekening voor ontvangst Koninklijke Erepenning (Foto: Leonie Kort)

Koninklijke Erepenning

Vrijdagmiddag heeft de muziekvereniging de Koninklijke Erepenning en oorkonde uitgereikt gekregen van burgemeester Gerard Beukema. ‘De oorkonde hangen we in ons muziekgebouw zodat iedereen ervan kan genieten’, zegt Mulder. En de penning? ‘Ook die is voor alle leden, die ga ik natuurlijk niet als enige dragen’, grapt hij.

Het jubileum laten de muzikanten niet zomaar voorbij gaan. ‘Vanaf 19:00 is er een drive thru georganiseerd waarbij leden afscheid nemen van de dirigent. Ook is er dan aandacht voor een lid dat het 60-jarige lidmaatschap viert.’