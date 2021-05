SP: Hebben bevingsgedupeerden nu beloofde duidelijkheid?

Dat zegt het Groningse SP-Kamerlid Sandra Beckerman.

25 vragen over Bestuursakkoord

Zij stelt 25 vragen aan de demissionaire ministers Bas van ’t Wout van Economische en Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken over de uitvoering van het Bestuursakkoord over de versterking van Groningen.

Bewoners krijgen ‘duidelijkheid, regie en perspectief’

Volgende week is het een half jaar geleden dat het Rijk en Groningen dit akkoord sloten. Het kabinet beloofde dat daarmee de versterking zou worden versneld en dat bewoners ‘duidelijkheid, regie en perspectief’ zouden krijgen.

‘Versterking komt nu op stoom’

Van ’t Wout, Ollongren en Rutte waren vorige week in Groningen om met bevingsgedupeerden te praten. Ollongren zou tijdens dat bezoek opnieuw de belofte hebben gedaan dat de versterking ‘nu op stoom’ komt.

Met minder genoegen nemen

Beckerman is bang dat veel gedupeerden inmiddels moe gestreden zijn en dat zij daarom met minder genoegen nemen. Ze wil weten of de ministers deze angst delen.

Inspraak bij investeringen in toekomstperspectief?

Ook vraagt Beckerman aan de ministers of de bewoners van het bevingsgebied betrokken worden bij de investeringen in het toekomstperspectief waar in het Bestuursakkoord over wordt gesproken.

Is communicatie verbeterd?

Verder is ze benieuwd naar de aangekondigde verbeterde communicatie die zou worden uitgewerkt door een kernteam communicatie.

Gesprekken met boeren en MKB

In het Bestuursakkoord wordt ook gesproken over programma’s voor agrariërs, mkb'ers, erfgoed en sociaal-emotionele ondersteuning. In het vierde kwartaal van 2020 zouden Rijk en regio gesprekken voeren met betrokken partijen. Beckerman wil weten of dit daadwerkelijk is gebeurd.

Onafhankelijk onderzoek

Tot slot is ze benieuwd of de ministers bereid zijn om een onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de mening van de gedupeerden zelf. Hebben zij nu de duidelijkheid, regie en het perspectief dat hen in het Bestuursakkoord is beloofd, wil het SP-Kamerlid weten.

Lees ook:

- Gasgedupeerden in gesprek met Rutte: 'Eerst zien, dan geloven'

- Trots en zorgen wisselen elkaar af in politieke reacties op 1,5 miljard voor bevingsgebied