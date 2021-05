Vesting Bourtange is te zien tijdens Songfestival

Vesting Bourtange is één van de locaties die in beeld komen tijdens het Eurovisie Songfestival.

Op 39 bijzondere locaties in ons land zijn zogenaamde 'postcards' opgenomen, waarin een artiest in de spotlight wordt gezet. Bourtange is één van die plekken.

Uiteraard hopen we dat het leidt tot extra bezoekers uit binnen- en buitenland Manager Hendri Meendering van Vesting Bourtange

Promotie in heel Europa en Australië

Manager Hendri Meendering is trots op het feit dat de vesting straks bij een miljoenenpubliek onder de aandacht komt. De organisatie van het songfestival heeft na de nominatie van Bourtange een uitgebreide rondleiding gehad door de vesting. 'Al vrij snel na de voorselectie kreeg ik het telefoontje dat we definitief een opnamelocatie zouden worden', vertelt Meendering.

Die opnames hebben inmiddels plaatsgevonden. Meendering ziet het filmpje als een mooie promotie: 'In heel Europa en zelfs in Australië kunnen we laten zien hoe mooi Vesting Bourtange is. Uiteraard hopen we dat het leidt tot extra bezoekers uit binnen- en buitenland'.