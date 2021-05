Warming-up: FC Groningen - Sparta

Het was een flinke tegenvaller voor FC Groningen toen donderdag duidelijk werd dat er geen publiek bij de wedstrijd tegen Sparta aanwezig mocht zijn. Nadat er afgelopen weekend een beperkt aantal mensen aanwezig mocht zijn bij eredivisiewedstrijden, werd er een beetje vanuit gegaan dat dat dit weekend ook weer het geval zou zijn.

De Trots van het Noorden kan de steun van de aanhang, ook al zou het in mindere mate zijn, zeer goed gebruiken. Van de laatste zes wedstrijden werd slechts één keer gewonnen en de laatste thuiszege dateert alweer van 28 februari.

De vorm: FC Groningen

Ondanks een wat mindere periode staat FC Groningen er nog altijd prima voor in de eredivisie. De ploeg van Danny Buijs staat op een zevende plaats, met zes punten voorsprong op Heracles Almelo. De play-offs kunnen dan ook bijna niet meer worden misgelopen, wat het seizoen op papier geslaagd maakt.

Maar juist nu de periode van oogsten is aangebroken is de vorm wat minder. Het team heeft moeite met scoren en pakt de laatste weken dus minder punten. Arjen Robben is daarentegen wel weer van de partij. De aanvaller liet de wedstrijd tegen PSV nog aan zich voorbijgaan. Als Robben vanmiddag in het veld komt, dan wordt dat zijn vierde optreden dit seizoen.

De vorm: Sparta

De Rotterdammers zijn zo goed als klaar. De play-offs lijken niet meer haalbaar en Sparta staat op een keurige elfde plaats in de eredivisie. Waar FC Groningen de laatste zes wedstrijden moeite heeft om te winnen, daar pakt de ploeg van Henk Fraser juist wel de punten. Er werd dan weliswaar twee weken geleden verloren van AZ, maar de vorige nederlaag dateert alweer van 28 februari.

In Rotterdam wordt soms met een jaloerse blik richting Groningen gekeken. Want waar Sparta het vaak toch moeilijk heeft in de eredivisie is FC Groningen al jaren een stabiele club.

Waar moeten we op letten?

Patrick Joosten keert vanmiddag terug in de basisopstelling van FC Groningen. Doordat Alessio da Cruz geschorst is, mag Joosten weer eens vanaf het begin starten. Afgelopen weekend zag de aanvaller bijna alles mislukken nadat hij tien minuten voor tijd in het veld kwam tegen PSV. Tot nu toe was Joosten bij slechts vier doelpunten betrokken dit seizoen. Hij scoorde drie keer en gaf één assist. Dat moet voor een speler van zijn kaliber beter.

Historie

FC Groningen en Sparta speelden 31 keer eerder tegen elkaar in Groningen voor een eredivisiewedstrijd. Zeven keer namen de Rotterdammers de punten mee naar huis, tien keer werd het gelijk en veertien keer won FC Groningen.

FC Groningen Live

De wedstrijd is zondagmiddag live te volgen via Radio Noord en de website van RTV Noord. FC Groningen - Sparta begint om 14.30 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 14.00 uur.

Oetse Eilander presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Azing Griever is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een live-verslag op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Gabriel Gudmundsson is geblesseerd en Alessio da Cruz is geschorst.

Vermoedelijke opstelling:

Padt, Van Hintum, Itakura, Dammers, Te Wierik, Matusiwa, El Messaoudi, Joosten, Suslov, El Hankouri en Strand Larsen.

