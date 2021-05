Hoe druk is het in het centrum van Stad? (update)

De gemeente Groningen heeft uit voorzorg de Herestraat aan de kant van het Gedempte Zuiderdiep afgesloten. Maar aan het begin van de middag valt het mee met de drukte. De anderhalve meter is goed te handhaven, zegt verslaggever René Walhout die door de Herestraat loopt.

De Herestraat is aan de kant van het Zuiderdiep afgesloten (Foto: René Walhout/RTV Noord)

Te druk of niet?

Het winkelend publiek denkt er verschillend over. ‘Ik vind het wel druk, maar ja, het is zaterdag’, zegt een winkelende mevrouw. ‘Of het te druk is qua corona? Ik denk het niet. Mensen hier in het Noorden zijn sowieso verstandiger wat dat betreft.’

‘Ik vind het wel meevallen. Zaterdags is het altijd drukker’, zegt een meneer die door het centrum loopt. Je ziet nu alleen veel rijen bij winkels. Ik voel me niet onveilig of zo. Van een afstand lijkt het vaak druk, maar als je er tussen loopt, merk je dat iedereen wel afstand houdt.’

Een mevrouw die met een mondkapje op in de rij voor een sportwinkel staat zegt: ‘Ik vind het druk. Te druk. We wilden de Herestraat door, maar dat hebben we maar niet gedaan. We gaan hier snel even wat kopen en dan gaan we weer weg.’

Voor de winkels staan rijen (Foto: René Walhout/RTV Noord)

Zelf controleren op de druktekaart

De gemeente Groningen heeft overigens een druktekaart gemaakt, waarop te zien is hoe druk het is in de binnenstad. Rond kwart over drie zaterdagmiddag was op deze kaart te zien dat het te druk was in onder meer de Herestraat, de Oude Ebbingestraat, en op de Vismarkt en de Westerhaven.

Bekijk hier de druktekaart van de gemeente Groningen.

Hoe is het buiten het centrum?

Ook buiten het centrum stonden rijen voor sommige zaken, zoals bij een doe-het-zelfzaak aan de Groningerweg. Op de parkeerplaats stond een verkeersregelaar om de drukte in goede banen te leiden.

De rij voor de doe-het-zelfzaak (Foto: Martin Nuver/112groningen)

Dit bericht is aangevuld met informatie van de druktekaart die de gemeente Groningen heeft gepubliceerd.

