Expeditie 1,5 meter: Een oude vrachtwagen en een stoere vrouw

Derja Haaijer heeft deze oude Scania gekocht en helemaal klaar gemaakt om er mee rond te rijden. Expeditie Grunnen-presentator Derk Bosscher is gek op oude vrachtwagens en stoere vrouwen en nam een kijkje.

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

