Op de camping: 'Je merkt dat veel mensen toe zijn aan ontspanning'

Uit het hele land zijn gasten naar de camping gekomen om even de zinnen te verzetten. De zussen Marjolijne en Marianne Klein zijn vanuit Amsterdam en Dordrecht naar Opende gekomen. Strandheem kenden ze niet, maar Google heeft een handje geholpen om de camping te vinden.

Woensdag zijn ze met hun kinderen aangekomen en het bevalt hen goed. Marjolijne: 'We wilden gewoon even lekker op vakantie en we hebben een nieuwe tent die we wilden uitproberen. De omgeving is mooi, de kinderen vermaken zich en ondanks de buien hebben we het naar onze zin.'

Vogels

Zus Marianne geniet vooral van de rust en de vogels. 'Ik word 's morgens wakker met getjilp, getok en gekakel. Heerlijk, want dat hoor je in Dordrecht nooit.' En hoe bevalt de nieuwe tent? 'Het regent af en toe flink, maar de tent is waterdicht. Prima dus.'

De gasten van Strandheem komen uit het hele land (Foto: Jan Been/RTV Noord)

'De bezetting is boven verwachting. Dit is de beste meivakantie tot nu toe', zegt eigenaresse Andrea Brems van Strandheem. 'Je merkt dat iedereen toe is aan ontspanning.' Alle chalets zijn verhuurd en ook de bezetting van de caravan- en tentplaatsen is goed te noemen.

Meeste gasten uit het Noorden

Buitenlandse gasten zijn er deze week niet. 'De meeste gasten komen uit Groningen, Friesland en Drenthe, maar we hebben ook mensen uit andere delen van het land mogen verwelkomen.'

Kinderen vermaken zich op het springkussen (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Natuurlijk geldt op Strandheem nog steeds een aantal coronaregels. Brems: 'Het eetcafé is open, maar spijtig genoeg is het overdekte zwembad nog steeds dicht. Het jeugdhonk is wel open, maar daar geldt vanaf dertien jaar een mondkapjesplicht.'

'Iedereen houdt zich aan de regels en houdt rekening met elkaar. Dat is fijn.'



