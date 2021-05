Tulpentochten: 'Van oudsher worden hier tulpen gekweekt'

‘Normaal zijn de meeste tulpen rond deze tijd al gekopt’, lacht Ines Kolk uit Kloosterburen. De bloem wordt dan van de tulp gehaald om te zorgen dat alle energie teruggaat naar de bol. ‘Nu moeten de meeste tulpen nog in bloei komen. Dat komt echt door de kou’, weet Kolk.

Ines en Christian Kolk (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Dit gebied was vroeger rijk aan kleine tuinders Tulpenveredelaar Christian Kolk

Vervangen van tulpenrassen

Ines en haar man Christian zijn tulpenveredelaars. ‘Wij zoeken vervangers voor de huidige tulpenrassen’, legt Christian uit. ‘Bij tulpen werkt het net als bij mensen. Na zeventig tot negentig jaar wordt een ras slechter. Wij kruisen tulpen. Dan selecteren we de beste en die testen we in kassen. Als ze door de selectie komen, bouwen we partijen op en verkopen we ze aan kwekers.’

Tulpenveld op Het Hogeland (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Het Hogeland is van oudsher tulpengebied

Tulpenliefhebbers kunnen momenteel met de auto of op de fiets tulpentochten maken op Het Hogeland. ‘Van oudsher worden hier tulpen gekweekt’, vertelt Christian. ‘Als je het vergelijkt met de kop van Noord-Holland of Flevoland, stelt het niks voor. Maar dit gebied was vroeger rijk aan kleine tuinders. Die teelden als bijproduct ook tulpen. Burgemeester Jan Leegwater van Kloosterburen (die van huis uit bollenteler was, red.) heeft de tulp hier weer op de kaart gezet.’