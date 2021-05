Marianne Timmer bij HSC: 'Bij spierpijn denken ze aan mij'

Nijland voegt er nog aan toe dat Timmer een 'HSC-hart' heeft en dat ze opgroeide op steenworpafstand van het sportcomplex. 'Het is mooi dat er met z'n allen mooie dingen opgezet en neergezet worden waar je oorspronkelijk vandaan komt,' vertelt Timmer.

De voetbalclub heeft grootse plannen. Met ingang van volgend seizoen is er zowel op zaterdag als op zondag een prestatie-elftal bij de mannen. De vrouwentak komt inmiddels ook aardig van de grond gezien de opkomst. Ook dat team gaat met een elftal de competitie in.

Ik heb geen voetbalachtergrond, je moet mij geen bal geven Marianne Timmer

Dat Timmer nauw betrokken is geraakt bij de verenging lag wel min of meer voor de hand. Ten tijde van haar grote successen was Nijland haar manager. De twee zijn elkaar ook daarna niet uit het oog verloren. Regelmatig treffen ze elkaar op de golfbaan en onlangs liepen ze samen voor een goed doel nog een halve marathon op Ameland.

Derde helft

Logischerwijs benaderde de oud-directeur van FC Groningen 'Timmertje' om ambassadrice te worden van HSC. 'Ik heb geen voetbalachtergrond. Je moet mij geen bal geven. Dus heb ik maar wat schaatsoefeningen gegeven en krijgen ze wat spierpijn. Dan denken ze wel aan me.'

'Maar het gaat ook ook over de moraal en de doelstellingen natuurlijk. En ik klets wat met de spelers. Zelfs de derde helft is nog ter sprake gekomen. Het is mooi om op deze manier een boost te geven,' geeft Timmer aan nadat ze door Nijland uitgebreid bedankt is voor haar komst. Het is niet niks uiteraard om honderdvijftig kilometer heen en terug te rijden voor de ex-schaatsster die in Hierden woont.

Ik denk dat het een mooie aanvulling is qua looptraining, conditie en coördinatie Voetbalster van HSC

Terwijl de mannen een afwerkoefening doen, haken de eerste vrouwen na een kwartiertje puffend en hijgend af. De schaatsoefeningen worden hen teveel. Timmer ziet het gebeuren, maar gaat stug door met de oefeningen. Ze geniet van haar rol als looptrainster.

De speelsters die wel redelijk in conditie zijn mogen zich nog twintig keer opdrukken. Ook hierbij vallen slachtoffers. 'Voor mij valt het nog mee,' zegt een van de speelsters. 'Ik ga per week twee keer hardlopen. Ik denk wel dat het een mooie aanvulling is om af en toe training te krijgen van Marianne Timmer qua looptraining, conditie en coördinatie,' geeft ze aan.

Hele eer

Na de sessie met de vrouwen zijn de mannen aan de beurt. Er wordt eerst wat lacherig gedaan, maar het duurt niet lang voordat ze de oefenstof van Timmer gehoorzaam uitvoeren. Met een ferme sprint aan het eind zit de training erop. 'Ik ben wel een beetje moe,' zucht een speler van het zaterdagelftal. 'Maar ze heeft ons wel moed ingepraat om door te gaan.'

Marianne Timmer geeft aanwijzingen aan de vrouwen van HSC (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Een ploeggenoot vult hem aan: 'Ik vind het echt leuk dat ze ambassadeur is geworden van de club. Het is een hele eer. Ik heb er wel zin in dat ze dit vaker komt doen op zaterdag,' hoopt hij om zich vervolgens weer bij de rest van de ploeg te voegen. Het partijtje is begonnen en dat is voor een voetballer net iets leuker dan loopoefeningen. Ook al is het onder leiding een groot kampioene zoals Timmer.

Aftrap?

Als het aan Timmer ligt, komt ze nog wel een aantal keren terug om de elftallen onder handen te nemen. Zodra de competities weer beginnen wordt ze wel door Nijland op de hoogte gehouden van de resultaten. En misschien verricht ze de officiële aftrap bij de eerste wedstrijd.

'Ik moet even kijken of dat in mijn schema past, maar ik kom zeker af en toe kijken. Het is echt leuk om hier wat te doen,' zegt ze toe.



