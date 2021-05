Ketchup laat Stolpersteine weer blinken

Stolpersteine, oftewel struikelstenen, zijn bedacht door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Door heel Europa liggen de messing steentjes met daarop de namen van de slachtoffers van het nationaal-socialisme rond en tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Stolpersteine worden geplaatst in de stoep voor de laatste woning van de slachtoffers.

Met curry en koperpoets worden de stenen weer spic en span (Foto: Hielke Bosch / RTVNoord)

Ketchup

Om de stenen weer blinkend schoon te krijgen is er een truc: ketchup. Een half uurtje laten intrekken en vervolgens flink aan de slag met koperpoets. Het blijkt nog een hele klus, merkt ook rotarylid Bep Bergman: 'Ik dacht: het is even poetsen, maar dat valt tegen.'

Het betere poetswerk (Foto: Hielke Bosc/RTV Noord)

De Rotary Club Stadskanaal probeert zich jaarlijks in te zetten voor een goed doel. Door corona is een groot evenement niet mogelijk. Daarom zijn ze dichter bij huis op zoek gegaan en zo kwamen ze uit bij de Stolpersteine. 'Vandaag zijn we in groepjes van twee coronaproof aan het schoonmaken', vertelt voorzitter Peter Drenth. Het thema verdraagzaamheid vindt hij belangrijk: 'Het doet zeker wat met je. Als je de stenen ziet en de verhalen hoort, besef je dat het belangrijk is om hier bij stil te staan.'

Twee leden van de Rotary Club poetsen de Stolpersteine (Foto: Hielke Bosch/RTV Noord)

Schoontje Dalsheim-Israels

Iedere steen herbergt een verhaal. Alie Noorlag, voorzitter van het Comité Stolpersteine Stadskanaal, vertelt ons de geschiedenis van Schoontje Dalsheim-Israels. Zij werd in 1942 samen met haar dochter Frieda door de politie opgepakt. Haar man en twee zonen ontsprongen de dans, omdat ze in het veld aan het werk waren. Schoontje wist de agent ervan te overtuigen haar gehandicapte dochter te laten gaan. Het meisje verbleef op verschillende onderduikadressen en overleefde zo de oorlog. Schoontje overleefde de oorlog niet; zij werd in Auschwitz vermoord.

Volgens Noorlag waren de Stolpersteine nodig aan een schoonmaakbeurt toe. Ze is dan ook erg blij met de actie.

