Expeditie 1,5 meter: Franse lente in Grunnen

'Maar het weer is niet echt Frans', merkt Expeditie Grunnen-presentator Derk Bosscher op, terwijl hij samen Dick Laninga over het 'Franse landgoed' in Westerdijkshorn. 'Nou, veel beter is het daar niet hoor', antwoordt Laninga.

Ook in Expeditie 1,5 meter:

- 'Ga maar richting het Noorden'

- Explosief uit het diep gevist in Stad

- 'Is een vuilnisman thuis ook opgeruimd?'

- Voor de eerste keer een marathon lopen

- Twee tweelingen: 'Dat verwacht je nooit'

- Gribusweer, maar toch op het terras

Expeditie 1,5 meter bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!