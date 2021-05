Inspiratieloos FC Groningen verliest op eigen veld van Sparta

Ondanks een bar slechte wedstrijd van de thuisploeg kreeg FC Groningen in blessuretijd nog dé kans op de gelijkmaker na de aansluitingstreffer van Lundqvist vlak voor tijd. In de 91e minuut kreeg Abraham de bal op een presenteerblaadje. De voorzet van El Hankouri was precies op maat. De jonge Zweed had vervolgens de gelijkmaker voor het intikken, maar schoot op onverklaarbare wijze naast.

Niet aan te pas

De thuisploeg kwam er lange tijd geen moment aan te pas. Arjen Robben viel een half uur voor tijd in bij een 0-2 achterstand. De openingstreffer viel in de 27e minuut. Slordig balverlies van Van Hintum werd door Sparta goed afgestraft. Harroui pikte de bal op en schoot vanaf 25 meter hard raak. Padt stond op het verkeerde been en kon het tij niet meer keren.

Geen kansen

Buijs greep in de rust in door Daniël van Kaam in te brengen voor Wessel Dammers. Het spelbeeld veranderde echter totaal niet. Groningen bleef inspiratieloos spelen en wist geen enkele kans af te dwingen. De tweede treffer van Sparta was een logisch gevolg van deze ontwikkeling. Een corner van de gasten werd door Thy op de paal gekopt. Tekenend was het vervolgens dat Beugelsdijk als eerste bij de rebound was en de bal over de lijn wist te werken.

Driedubbele wissel

Met nog een half uur op de klok bracht Buijs een driedubbele wissel. Robben, Lundqvist en Abraham kwamen in het veld voor Van Hintum, Joosten en Strand Larsen. De thuisploeg had na deze ingreep iets meer balbezit, maar dwong weinig kansen af.

Aansluitingstreffer

De aansluitingstreffer van Lundqvist kwam te laat. Beugelsdijk kreeg de bal verkeerd op zijn hoofd waarna de Zweed de bal slim over Sparta-keeper Okoye heen schoot. De mindere reeks van FC Groningen werd zo verder uitgebreid omdat Abraham dus nog een opgelegde kans op de gelijkmaker miste. Uit de laatste zeven duels werden slechts vier punten gepakt door de groen-witten.

Programma

FC Groningen heeft 46 punten uit 31 duels en komt volgende week zondag 9 mei weer in actie. Dan is in Drenthe FC Emmen de tegenstander. De aftrap aan de Oude Meerdijk is om 12.15 uur.