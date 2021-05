Robben: 'We maken verkeerde keuzes en zijn heel slordig'

Voetballend komt de ploeg niet over het middenveld door. 'De laatste weken zijn we voetballend gezien niet goed. Veel technische fouten in balbezit. Maken de verkeerde keuzes aan de bal en zijn heel slordig. Ook mogen we wel wat meer lef tonen.' Robben had overleg met Buijs over zijn invalbeurt. 'Hoe lastig het ook is besloten we niet om al in de rust te wisselen. We hebben ons gehouden aan een half uur. Vandaag hadden we het af kunnen maken. Nu zijn we er nog niet.'

Emmen-uit?

Volgende week zondag speelt FC Groningen de uitwedstrijd tegen FC Emmen op kunstgras. Of Robben mee kan doen is nog niet duidelijk. 'Voorafgaand aan het seizoen hebben we gezegd dat ik niet op kunstgras zou spelen. Maar ik wil toch een slag om de arm houden. We gaan het deze week bekijken. Misschien dat ik er toch bij kan zijn en een paar minuten kan spelen.'

Verdiende nederlaag

Daniël van Kaam begon op de bank aan de wedstrijd tegen Sparta en kwam in het veld voor de tweede helft. 'Deze wedstrijd was niet goed genoeg van ons. Van achteruit hadden we meer tempo moeten spelen. De aanvallers kwamen niet aan de bal. Zo kom je niet tot kansen. Dit was gewoon een verdiende nederlaag.'

Moeite

FC Groningen-coach Danny Buijs moest constateren dat zijn ploeg uit balbezit te weinig creëert en moeite heeft om het juiste niveau aan te tikken. 'Dit is al langer het geval, zie ik ook op de training. Om structureel elke wedstrijd een bepaald niveau te halen, dat is heel moeilijk. Op deze positie spelen vergt andere dingen dan dat je dertiende staat.'

Goals weggegeven

Azor Matusiwa vond dat zijn ploeg het eerste doelpunt had weggegeven. 'We wisten dat Harroui goed van afstand kon schieten en laten hem vrij. Daar ben ik wel ziek van. De eerste helft hebben we het heel moeilijk gehad. De tweede tegengoal was beslissend. Heel knullig uit een corner. Ook de zoveelste. We geven het zelf uit handen.'

Lees ook:

- Inspiratieloos FC Groningen verliest op eigen veld van Sparta

- FC Groningen - Sparta: wie was de beste FC'er?