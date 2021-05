Ruime meerderheid FNV-leden Teijin Aramid is voor cao-akkoord

Een meerderheid van de FNV-leden van Teijin Aramid in Delfzijl, Emmen en Arnhem heeft voor het voorlopige cao-akkoord gestemd. Van de 344 stemmers, was 71,5 procent (246 mensen) voor het akkoord.

Afgelopen vrijdag was er bij een eerste stemming onder 170 mensen nog verdeeldheid. Honderd waren voor het akkoord, zeventig tegen. 'We zijn meer dan tevreden. Dit is een stuk overtuigender dan afgelopen vrijdag', constateert Janwillem Compaijen namens de FNV bij RTV Drenthe. De stakers gingen vrijdagavond ook weer aan het werk.

In Emmen waren 156 leden voor het akkoord, en 86 tegen. Ondanks dat het behaalde cao-akkoord door een meerderheid van de leden is goedgekeurd, houdt Compaijen zorgen over de tegenstemmers. 'Zij staan er strenger in. We hebben niet bereikt wat we wilden, maar dit is het maximaal haalbare.' Door het akkoord van de leden vervalt de basis voor het ultimatum en de staking.

Afspraken cao

De afgesproken cao biedt een loonsverhoging van in totaal 6,25 procent. Eerder werd ingezet op drie jaar lang 5 procent, maar dat is het niet geworden.

Verder is gesproken over een cao met alle vier de partijen (dus ook FNV en CNV), een eenmalige gratificatie van 1100 euro voor 2020 (als dank voor de inzet in coronatijd) en doorbetaling van bepaalde diensten in stakingstijd (wanneer voor wordt gestemd).

Ook is er een akkoord bereikt over een reorganisatieplan. Dat ging onder meer over het vervangen van zieken en gepensioneerden.

