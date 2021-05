Hoe herdenken de gemeenten op 4 mei?

Op dinsdag 4 mei herdenken we alle Nederlandse oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord in oorlogssituaties en bij vredesmissies. Maar door corona is alles anders. Hoe herdenken we dit jaar?

Alle herdenkingen zijn zonder publiek en de gemeenten roepen op om de twee minuten stilte thuis mee te doen.

Net als vorig jaar is het mogelijk om digitaal bloemen te leggen, bij meer dan 4000 oorlogsmonumenten in het hele land. Dat kan via deze link.

Eemsdelta

In Eemsdelta worden de herdenkingen zonder publiek gehouden, maar vanaf 19.55 uur is een livestream vanuit Appingedam te bekijken via YouTube. Er is onder andere een toespraak van burgemeester Gerard Beukema en een bijdrage van een aantal leerlingen te horen. Daarnaast zijn er beelden van kransleggingen overdag te zien.

Groningen

Voor 20.00 uur houdt burgemeester Koen Schuiling een toespraak en na de twee minuten stilte legt hij samen met commissaris van de Koning René Paas een krans op het Martinikerkhof.

RTV Noord zendt de herdenking vanaf 19.40 uur uit op radio, televisie en Facebook.

Het Hogeland

Verspreid door de gemeente worden overdag kransen gelegd bij verschillende monumenten, door plaatselijke comités, raadsleden en leden van het college van burgemeester en wethouders. Op 5 mei zal daar een video van te zien zijn op sociale mediakanalen van de gemeente.

’s Avonds is burgemeester Henk Jan Bolding aanwezig in Bedum, waar hij met een aantal leden van het herdenkingscomité een krans legt. Hij zal ook een toespraak houden die live te zien zal zijn.

Daarnaast onthult de burgemeester op de Joodse begraafplaats in Leens het monument ‘Levenslicht’ van kunstenaar Daan Roosengaarde. Het is een kunstwerk waarin 212 lichtjes zijn verwerkt, refererend aan de 212 omgebrachte Joodse inwoners van Het Hogeland. De onthulling is om 20.30 uur te zien bij Omroep Het Hogeland en terug te kijken via het YouTube-kanaal van de gemeente.

Midden-Groningen

De lokale 4 mei-comités leggen een krans bij de oorlogsmonumenten. Vanaf 19.45 uur zendt de gemeente een speech uit van burgemeester Adriaan Hoogendoorn, via het YouTube-kanaal van de gemeente, Regio FM en Menterwolde.info. De tekst zal achteraf ook terug te lezen zijn via sociale media en de lokale krant.

In Siddeburen worden opnames gemaakt, die vanaf 21.00 uur te zien zijn via YouTube en Regio TV. Er zal een herdenkingstoespraak zijn van een aantal inwoners van Siddeburen, met kransleggingen.

Oldambt

In Oldambt zijn er krans- en bloemleggingen bij de monumenten en om 19.57 uur begint een kleine plechtigheid met de vlagceremonie, die is te volgen via RTV GO en via de Facebook-pagina van de gemeente. Na de twee minuten stilte legt burgemeester Cora-Yfke Sikkema een krans bij het monument en ze zal een toespraak houden. Er volgt dan een gedicht, waarna het live-deel wordt afgesloten.

Pekela

Gemeente Pekela houdt een online herdenkingsdienst, te volgen via de website en de Facebook-pagina van de gemeente.

Stadskanaal

Gemeente Stadskanaal heeft een Herdenkingsroute georganiseerd. De wandelroute is bijna vier kilometer en gaat langs oorlogsmonumenten in Stadskanaal. Hij is tot 9 mei te lopen. Meer is te lezen in dit artikel.

De herdenking zal te volgen zijn vanaf 20.00 uur bij RTV1. Na de twee minuten stilte houdt burgemeester Klaas Sloots bij het Joods Oorlogsmonument een toespraak en zijn er beelden te zien van kransleggingen bij alle monumenten in de gemeente.

Veendam

Burgemeester Sipke Swierstra roept Veendammers op om niet alleen de vlag halfstok te hangen, maar tussen 19.00 uur en 21.00 uur ook een kaars of waxinelichtje voor het raam of buiten neer te zetten, om zo verbonden te zijn met elkaar.

Vanaf 19.30 uur is er een videoverslag te zien van de kransleggingen in de gemeente, via Parkstadveendam.nl, Stichting Kabelnet Veendam en de online kanalen van de gemeente. De herdenkingen bij het monument in Wildervank, de oorlogsgraven op de begraafplaats en de kranslegging bij het monument bij de Grote Kerk zijn hierin te zien.

Westerkwartier

Er is een kranslegging bij het oorlogsmonument in Zuidhorn, dat is niet via een livestream te volgen.

De 4 mei-comités hebben zes fietsroutes gemaakt, om toch stil te kunnen staan bij de herdenking. Meer hierover is te lezen in dit artikel.

Westerwolde

Het jaarlijkse Open Joodse Huizen | Huizen van Verzet zal online plaatsvinden. Op 3 en 4 mei worden er 13 livestreams uitgezonden, via deze link. Er zijn gebarentolken aanwezig voor de Nederlandse Gebarentaal.