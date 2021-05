Veendam herdenkt digitaal: 'Het is geen toneelspelen'

De gemeente Veendam nam de herdenkingen eerder op en zendt dinsdagavond een compilatie uit.

'Zelf bij zijn is wel zo mooi'

Consternatie zondagmiddag aan de Prins Bernhardlaan in Veendam. Auto's worden tegengehouden en mogen niet doorrijden. Iets verder op, bij het Joods monument, wordt de 4 mei-herdenking opgenomen door een professionele cameraploeg.

Sam en Bo Nieboer van de naastgelegen Monseigneur Bekkersschool leggen een krans bij het monument. Ondertussen spelen drie muzikanten klezmermuziek. Het moment wordt iets langer gerekt zodat de cameraman nog wat close-ups kan maken. Alles gaat hetzelfde als normaal, maar wel twee dagen eerder.

Publiek wordt geweerd bij de herdenking in verband met corona, maar buurtbewoonster Aly van der Kam gaat toch even kijken. 'Als je er zelf bij bent, voelt het toch anders dan als je het op Youtube of kanaal zoveel kijkt op televisie. Om er zelf bij te zijn, is wel zo mooi.'

'Het is een plechtig moment'

Burgemeester Sipke Swierstra heeft een drukke dag. Hij heeft bij verschillende herdenkingen een rol en probeert die zo goed mogelijk uit te voeren. 'Het is geen toneelspelen. De voorbereidingen zijn natuurlijk anders dan normaal, maar op het moment dat je daar loopt, merk je: het is een plechtig moment', aldus Swierstra.

De gemeente Veendam heeft er voor gekozen om een compilatie te maken van de verschillende herdenkingen in de gemeente. Niks doen was geen optie. 'We vinden herdenken veel en veel te belangrijk. Zeker in deze tijd waarin de democratische samenleving, de rechtstaat, discriminatie. Al dat soort zaken onder druk staan. Is het belangrijk dat we toch blijven herdenken', zegt Swierstra.

